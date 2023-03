Toman estudiantes el Bachi 10

Chihuahua.- Alrededor de 400 alumnas se unieron para de nueva cuenta, alzar la voz y para exigir un cese a la violencia física y sexual; de enero del 2022 a marzo de este año, la autoridad ha registrado 38 casos de abuso sexual a estudiantes

Estudiantes del Colegio de Bachilleres número 10, tomaron las instalaciones de dicha institución educativa, como un grito de justicia por los abusos cometidos por parte de profesores y compañeros que las han violentado física y psicológicamente.

“Hicimos una manifestación pacífica y no les gustó; expusimos los nombres de los violentadores e inmediatamente las autoridades y los estudiantes los retiraron", expresó una de las estudiantes que participó en la protesta.

Ante esto, alrededor de 400 alumnas se unieron para de nueva cuenta, alzar la voz y para exigir un cese a las agresiones físicas y sexuales.

"En el plantel directivos y docentes son unos ignorantes" "No se preocupe precioso, no todos tenemos mente de teflón", fueron algunas de las consignas que portaron las mujeres.

De acuerdo con una de las jóvenes, el 9 de marzo no acudieron al plantel con la finalidad de hacer la actividad "un día sin nosotras" y tras esta acción algunos de los estudiantes hombres se burlaron de ellas en redes sociales e incluso mandaron un oficio para exigir "dos días sin hombres"

“Todo esto lo hicieron como burla y a nosotras no nos pareció; entonces creamos un grupo donde muchas mujeres y planeamos esta manifestación pacífica para alzar la voz porque nosotras como mujeres íbamos y nos quejábamos con los directivos y las autoridades no nos hacían caso y nos cuestionaban diciendo que porque nos habíamos dejado, que porque no dijimos que no a las agresiones”.

Además, la joven refirió que muchas de las alumnas cuentan con evidencia en donde muchos hombres las violentan, las han tocado sin su consentimiento y que ante esta situación, los directivos no hicieron nada.

“Esperamos que nuestra voz se haga escuchar y se sepa que aquí en el bachi vivimos injusticia de género”, finalizó la joven.

De enero del 2022 a marzo de este año, la autoridad ha registrado 38 casos de abuso sexual por parte de estudiantes; 33 el año pasado, y cinco en este. Por violación, la Fiscalía contabilizó ocho casos en 2022 y dos en 2023; por hostigamiento sexual se tuvieron nueve; por acoso sexual siete, contra la intimidad cuatro y por estrupo uno.