'Toman' bibliotecas en campus de la UACH por falta de calefacción

Chihuahua.- Alumnos y docentes sindicalizados de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) no permitieron el acceso a algunas de las bibliotecas de las facultades ubicadas en el Campus 2, ante la negativa de prenderles la calefacción de estos espacios de estudio.

Una de las bibliotecas cerrada y donde incluso se “desalojó” a los alumnos en completa calma y paz, fue la de la Facultad de Ingeniería.

PUBLICIDAD

Los docentes, en su mayoría adscritos al sindicato de la máxima casa de estudios, recalcaron que no podían estar laborando con esta situación de no prenderles la calefacción, por lo que no permitirán que entren alumnos y/o maestros.