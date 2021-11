Toma de oficinas afecta a terceros: delegado

Chihuahua— La toma de las instalaciones de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Chihuahua, por un grupo de 30 personas que supuestamente forman parte de los ferrocarrileros, afecta a terceras personas que ya tenían agendada una cita para audiencia o pago de Afore, declaró el delegado Juan Pablo Delgado.

Agregó que el pasado jueves, día en que los inconformes tomaron las oficinas, llegaron 85 personas de diferentes partes del estado para recibir un pago de su Afore, sin embargo se tuvo que diferir hasta que las instalaciones sean liberadas.

Delgado recalcó que tras dialogar con los manifestantes se comprobó que solamente tres ya habían ganado una sentencia según el expediente 314/2014, incluso se ofreció en ayudarles para liberar sus respectivos pagos, pero éstos se negaron debido a que quieren el pago para todas las personas quienes se están manifestando.

El funcionario federal señaló que en el Contrato Colectivo de Ferrocarrileros señala que para beneficiarse con una indemnización, la cual se generó a través de un fideicomiso creado en el año 2000, como requisito fundamental es que las mujeres deberían haber cumplido por lo menos 20 años laborando en Ferrocarriles de México y los hombres 25 años, pero de los inconformes sólo tres sí cumplen con ese requisito y son quienes ya ganaron una sentencia.

Asimismo dijo que los manifestantes han solicitado la presencia de los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Hacienda, por lo cual no han aceptado entablar un diálogo para resolver dicha situación.

Lo anterior a pesar de que sólo en tres casos se tienen expedientes abiertos, mientras que el resto no han iniciado no siquiera un juicio y mucho menos cuentan con derechos por no cumplir con los mínimos requisitos establecidos en el Contrato Colectivo de Ferrocarriles.

La toma de las instalaciones de la STPS lleva ya una semana, por lo que los pagos de Afores y audiencias que se tenían programadas desde la semana pasada, se han estado difiriendo.