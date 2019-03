Toma Barzón banco en Cuauhtémoc por ciberataques a cuentas

Cuauhtémoc— Ante la negativa en ofrecer información no sensible que beneficiara a cuenta habientes en la ciudad, integrantes de El Barzón “Paúl Merino” tomaron esta mañana la sucursal de la zona centro.

“En este banco te roban tu dinero y el banco no responde”, alertaba una de las cartulinas escritas por integrantes de esta agrupación qué meses atrás se vieron afectados por ciberataques a la seguridad del banco, logrando despojar a los usuarios del saldo de sus cuentas.

El último caso, un ganadero de un municipio vecino, pasó de tener 700 mil pesos a registrar 30 pesos en su cuenta de banco, personal de la dependencia solo le respondió que no existe anomalía en el retiro, aún y cuando éste usuario solo utiliza chequera para sus movimientos.

Jorge Luis Domínguez, líder de El Barzón “Paul Merino” comentó que en este banco, se tienen al menos ocho casos de robo en sus cuentas imputables a la seguridad del banco y en dos de los casos, los usuarios no cuentan con alguna cuenta “en internet” y aún así, sufrieron este robo.

Explicó que el camino a seguir es la interposición de un demanda en donde en cerca de tres meses, el banco generalmente responde en sentido negativo su responsabilidad en el hecho, situación a la que debe seguir una demanda ante la Condusef en donde se demanda otro tiempo sin algún tipo de solución en la devolución del dinero, pero que sirve como antecedente para que la demanda sea resuelta por un juez federal que defina la responsabilidad del banco y ordene el destino de un “fondo para este tipo de problemas cibernéticos” al banco.