Tienen lluvias un mes de retraso

Chihuahua.- En la actualidad existe un retraso en el período de lluvias, sin precipitaciones importantes en junio y julio, lo que impacta a los cultivos de temporal, dijo ayer el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado (SDR), Mauro Parada Muñoz, quien agregó que debido a esta situación, los productores que no tienen un sistema de riego buscan otro tipo de cultivos como la alfalfa y sorgo.

“Las afectaciones en cuestión de agricultura de temporal es que no se ha podido iniciar la siembra debido a las lluvias, ya con un mes de retraso y eso afecta a la superficie total sembrada en el estado”, manifestó el funcionario.

“En la zona de los valles centrales estamos en espera de las lluvias que generen condiciones para la siembra de temporal, que por el retraso de la lluvia se sembrará principalmente forrajes como avena y sorgo” dijo.

Detalló que en la zona serrana, donde la agricultura es principalmente de autoconsumo, ya ha habido algunas lluvias. “Esperemos se mantengan para no poner en riesgo los cultivos (maíz principalmente)”, expuso.

También dio a conocer que la SDR cuenta con programas de apoyo para adquisición de semillas para los agricultores de temporal (frijol sorgo y avena) para fomentar la productividad del campo y respaldar a los productores.

Asimismo, dijo que el Gobierno del Estado cuenta con un seguro por daños climatológicos para cultivos de temporal, estos recursos ya han sido establecidos previamente.

En cuanto a la agricultura de riego, dijo que productores de algodón y maíz han expuesto sobre las afectaciones que sufren debido a las fallas en el suministro de energía eléctrica, tema que ya se ha tratado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la que solicitaron que regularice el servicio.

Cabe señalar que a finales de la semana pasada, Salvador Alcántar Ortega, diputado federal y presidente de la Asociación de Usuarios de Riego, comentó que las condiciones climatológicas actuales solamente permiten que esté garantizado el ciclo agrícola de este año, ya que la evaporación y filtración del líquido no permiten que con el volumen actual pueda asegurarse el ciclo del 2024.

Indicó que en la mayoría de los últimos 15 ciclos agrícolas han sido aplicadas restricciones en el aprovechamiento del agua de las presas y que este año finalmente es posible tener una concesión mayor, pero en caso de que no llueva en las próximas semanas no habrá captación en las presas y el próximo año es posible prever que no habrá agua suficiente y serán aplicadas restricciones.

Explicó que las altas temperaturas aceleran la evaporación del líquido, además de que la filtración hacia el subsuelo es constante; puso el ejemplo de la presa La Boquilla, la cual cada año pierde en las filtraciones el volumen suficiente para llenar la presa Las Vírgenes.

La presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, ha tenido una disminución significativa en el volumen de agua que tiene almacenado, esto debido a que desde abril fueron abiertas las compuertas para el ciclo agrícola de 2023, mientras que hasta ahora la captación por escurrimientos ha sido poco.

El almacenamiento de la presa pasó de un 68.4 el primero de mayo, que se traduce en mil 948 millones de metros cúbicos, a un 62.9, que representa mil 789 millones, el primero de junio, según el reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua. Pero en el reporte del 20 de julio, la presa ya tenía sólo mil 506 millones de metros cúbicos, lo que representa el 52.1 por ciento de su capacidad total.