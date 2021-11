Tiene SARS-CoV-2 más de 12 mutaciones en el estado

Ciudad Juárez.— A 20 meses de pandemia por Covid-19 en Chihuahua, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) ha detectado al menos 12 mutaciones del Sars-CoV-2 rondando sobre el territorio estatal y ahora se reencienden alarmas en el país y el mundo esperando la B.1.1.529 (Ómicron), altamente transmisible.

Esta, procedente de Sudáfrica, está, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las de “preocupación” y ha causado temor global. No obstante, la Federación manifestó que no existe todavía información que revele que cuenta con características más mortíferas, aunque no desestimó su virulencia.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, puntualizó que no se debe de exagerar, pero no descartó la posibilidad de otro cierre de fronteras con Estados Unidos: “Estamos preparados”, dijo luego de que otros países volvieron a las restricciones de viaje. Aquí el Colegio Médico fue disidente.

Aunque las suspensiones de movilidad volvieron también en Europa, el secretario de los profesionales, Lorenzo Soberanes Maya, externó que ve poco probable un regreso del cierre local. No obstante, afirmó que frente a este y otros cambios estructurales del virus la clave está en vacunarse y usar el cubrebocas.

“Hay variantes de interés y hay de preocupación. Las nuevas están siendo muy agresivas en función de su reproducción. No creo que haya cierre de fronteras. Estamos lejos de eso, prácticamente estamos repitiendo (el aura) de 2019-2020 cuando veíamos cierres en Europa, pero ahora son preventivos”, indicó.

De acuerdo con lo documentado, esta no será la primera vez que llegan transformaciones. En abril pasado, el InDre oficializó aquí a la británica B.1.1.7 (Alfa), californiana B.1429 (Épsilon) y brasileña P.1 (Gamma). Estas fueron las principales y aunque igualmente despertaron intriga similar, no tuvieron un gran impacto.

En mayo, cuando se detectó la peruana C.37 (Lambda), se activó la alerta frente a la india B.1.617 (Delta). Fue oficializada en julio y durante ese mismo mes se notificó sobre la mexicana B.1.1.59. Posteriormente, en septiembre se dio a conocer públicamente sobre la nigeriana B.1.525 (Eta) y la colombiana B.1.621.

“Del otro lado del mundo todas las medidas son preventivas. Están reaccionando de forma exagerada, porque ya no quieren gastar tanto dinero en hospitalizaciones, pero hay que educar a la gente sin miedo. Hay que pedir que se usen las medidas y preponderar el tema de la vacunación”, recalcó Soberanes Maya.

Cepas

ABRIL

Británica B.1.1.7 (Alfa)

Californiana B.1429 (Épsilon)

Brasileña P.1 (Gamma)

MAYO

Peruana C.37 (Lambda)

JULIO

India B.1.617 (Delta)

Mexicana B.1.1.59

SEPTIEMBRE

Nigeriana B.1.525 (Eta)

Colombiana B.1.621

*El resto están en el archivo de Salud, que pese a solicitarse no fue compartido