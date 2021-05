Tiene Juan Carlos trayectoria honesta: Citlalli Hernández

Tomada de internet

Ciudad Juárez— En su visita a Ciudad Juárez, la dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, justificó que exmilitantes de otros partidos como el PRI y el PAN se unan a las filas de Morena y ocupen diversas candidaturas; además, aseguró que Loera tiene una trayectoria honesta.

Dijo que debido a que se trata de un partido nuevo, puede aceptar el 50 por ciento de candidaturas externas.

Lo anterior ante el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició ayer el proceso de expulsión de 38 militantes que ahora son candidatos de otros partidos, como es el caso de Morena, o apoyan candidaturas de otros partidos.

La líder señaló que Maru Campos, candidata del Partido Acción Nacional, representa la continuación del duartismo en el estado de Chihuahua, por lo que fue cuestionada sobre el hecho de que algunos de los ahora militantes de Morena también pertenecieron al PRI durante el gobierno de César Duarte Jáquez.

Ante esto, aclaró que el candidato a gobernador Juan Carlos Loera de la Rosa es fundador de Morena y no tiene antecedentes en otras fuerzas políticas.

“Nuestro aspirante a la gubernatura no tiene una trayectoria negativa, no hay punto de comparación (con Maru Campos), es fundador de Morena, es un luchador social, ha construido el movimiento, tiene una trayectoria honesta, no le pueden cuestionar nada”, mencionó.

Sobre el resto de los ahora expriistas que forman parte de las filas de Morena, aseguró que no hay duartistas.

“Respecto a los demás candidatos que no están aspirando a gubernatura sino a otras candidaturas, no hay ningún duartista; por supuesto que hay personas que vienen de otros partidos, nosotros somos un partido movimiento que abre las puertas a cualquier persona que quiera sumarse a una visión de gobierno y hacer la política diferente y a un proyecto concreto… más allá de dónde vienen, el problema es cómo llegan y hacia dónde van”, expuso.