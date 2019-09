Tiembla en Parral

Parral.- A 67 kilómetros al noroeste de la ciudad de Parral se registró un sismo magnitud 4, hasta el momento no se registra alguna afectación e incluso aparentemente paso desapercibido por los parralenses.

El movimiento se presentó a las 12:35 horas, a 67 kilómetros al noroeste Parral, las autoridades correspondientes no han emitido información oficial al respecto.

De acuerdo a la información del Servicio Sismológico Nacional el fenómeno se registró a 67 kilómetros de Parral, por lo que es posible que no haya sido precisamente en la cabecera municipal de la ciudad por lo que se está investigando en donde fue el hecho.