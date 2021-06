‘Teníamos previsto operar sin ganancias’

Cortesía / Sede de la institución financiera en Delicias; en el círculo, Sergio Segovia

Delicias— El director general de Bankaool, Sergio Segovia, aseguró que el Índice de Capitalización (Icap) registrado durante el mes de marzo del presente año de 10.53 por ciento, no representa riesgo de quiebra ni de intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Ese resultado no significa que sea una pérdida, simplemente no se ha ganado porque se ha tenido que invertir”, dijo el directivo de la institución bancaria, quien aseveró que desde el comienzo de Bankaool se tenía previsto operar sin ganancias unos años.

Refirió que desde el inicio de operaciones el 18 de febrero del 2019, se hizo entrega a la autoridad de un plan de operación donde se indicó cómo se iría creciendo, invirtiendo y obviamente “sin generar ganancias en los primeros años de operación”.

En entrevista con El Diario, en la sala de juntas de la institución financiera, Segovia abundó acerca de este tema al señalar que “la autoridad sabe de las pérdidas y lo único que nos establece como condición es un plan de capitalización. Cuando te dan la autorización para un banco, la autoridad dice: sé que vas a perder, pero ¿cuál es tu plan de capitalización para que no caigas en default?”.

Reconoció que en marzo de este año se tuvo un Icap del 10.53, la mas baja del país, pero sostuvo que en abril ese mismo indicador se recuperó para ubicarse en un 12.44, derivado del programa de capitalización al que se está obligado atender.

En este sentido, puso de ejemplo que el capital contribuido proveniente de inversionistas y acciones se elevó de 1 mil 094 millones en el 2019 a 1 mil 690 en marzo del 2021, y en abril, la cifra subió en 120 millones de pesos más.

En cuanto a MetaBank, el entrevistado dio a conocer que se trata de un aliado de negocios estratégico.

Sostuvo que se tiene la definición de origen de aquella figura que surgió en 1976 en la que se quiere ser promotores del desarrollo y gestores del desarrollo, “ y eso no se olvida para los actuales inversionistas de seguir cumpliendo con el compromiso que se tiene. Vamos en ese camino, no vemos riesgo ni de ser intervenidos ni de quebrar, eso lo saben nuestro clientes e inversionistas”.

Enfatizó que en México no hay un solo banco que haya iniciado operaciones y haya tenido utilidades en los primeros años de operación.

–Hemos visto los reportes públicos de Bankaool referentes a su situación financiera y vemos que ha operado con pérdidas en 2020 y lo que va de 2021, ¿a qué se deben los resultados netos actuales?

—Para nosotros no son pérdidas, este resultado ha sido derivado de todo lo que se ha hecho, y te puedo enumerar al menos 10 productos y servicios que las otras entidades no teníamos y hoy sí… antes teníamos 30 cajeros, hoy 350, y este año 1300 en todo el país… hoy tenemos una sucursal nueva importante para nosotros en una plaza nueva en la capital del estado en la plaza Platino.

Eso no es síntoma de que estamos perdiendo, hay más robustez en la tecnología al tener banca por Internet, sistemas biométricos para evitar robo de identidad, tenemos banca digital a través de CODI, Call Center, cuentas de cheque, de nómina, domicialización de pagos y en este año pago de impuestos.

Todo eso son inversiones que obviamente impactan en el resultado pero no significa que sean pérdidas. Simplemente no estamos ganando porque estamos invirtiendo y, tan no estamos perdiendo, que los inversionistas, los accionistas, si ven también la información oficial van a ver como se ha incrementado el capital contribuido del banco.

–¿Cómo convencer a un accionista que le meta más dinero a algo que está perdiendo?

–El capital contribuido pasó de 1 mil 094 millones en enero del 2019 a 1 mil 580 en junio del 2020 y a 1 mil 690 en marzo del 2021, y si ves abril, subió a 1 mil 810. Sólo en el mes de abril los inversionistas le metieron 120 millones de capital a este banco. Imagínate, si estuviéramos operando con pérdidas, nadie le metería. Hay confianza”.

–También vemos que el Índice de Capitalización de Bankaool es el más bajo de los bancos del país al ubicarse en 10.5 por ciento de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Hay focos rojos por esto?

–A marzo teníamos ese nivel de Icap del 10.53. Son indicadores que la autoridad define o determina para efectos de estar monitoreando la capacidad financiera de una entidad para atender el objeto para que él fue constituido. Nosotros ante la autoridad desde que iniciamos operaciones el 18 de febrero del 2019, un plan de operación donde indicábamos como íbamos a ir creciendo, invirtiendo y obviamente sin generar ganancias en los primeros años de operación.

La autoridad tiene claro que esto es así, la autoridad sabe de las pérdidas y lo único que nos establece como condición es un plan de capitalización.

Es verdad que en marzo del 2021 estuvimos en un 10.53, pero también es cierto, que en abril ese indicador aparece en el 12.44. Hoy derivado de ese programa de capitalización al que estamos obligados a atender, por definición en nuestra autorización, nos lleva a que abril cerremos en 12.44.

Este año con el programa de capitalización y los resultados que se van a empezar a dar, derivado de las operaciones de estas inversiones que se han hecho, este año debemos estar cerrando alrededor del 13.5 al 14 por ciento.

–Igualmente hay resultados negativos en Rendimientos sobre Activos (ROA) y Rendimientos sobre Capital (ROE) ¿Complica eso el panorama que enfrenta Bankaool?

— En abril tuvimos la asamblea de accionistas, todos tienen claro cuál es el resultado, y comparten con la administración el hecho de que los resultados no son pérdidas, los resultados, derivado de lo que se viene haciendo, simplemente dan referencia a que hasta este momento no hemos tenido ganancias pero las vamos a tener conforme lo presupuestado.

–¿Considera un riesgo la probable intervención de Bankaool por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Qué ocurriría en el supuesto de que llegara a haber una intervención?

–No hay riesgo de intervención de la CNBV. Hay compromisos pactados desde el 2018.

–¿Cuál es la participación actual de MetaBank o de capital estadounidense –porque en los reportes públicos también aparecen inyecciones de mayor capital en varios períodos– en Bankaool?

–Es un aliado de negocios estratégico para Bankaool, porque tiene un modelo de negocios, igual al que pretende generarse y desarrollar en México a través de Bankaool. Un modelo de negocios basado en productos y servicios que los que manejan los temas de banca digital le denominan medios de pago, tiene que ver con negocios emisores con negocios adquirientes, esto es, operaciones de ptvs o puntos de venta, de cajeros automáticos, por eso estamos creciendo de 30 a 1 mil 350 este año.

Ese crecimiento de puntos de contacto de Bankaool en todo el país, los requerimos para que el resto de los productos que Bankaool sacará similares a los de MetaBank van a tener que operar en todo el país sin necesidad de sucursales.

Actualmente se está en 10 estados, en los puntos geográficos que operan el sector turismo. Próximamente, los cajeros que existan en los Walmart los vas a ver vestidos de Bankaool.

Es un modelo de negocios que viene a ser disruptivo y a operar de manera diferente ese tipo de infraestructura. El modelo de negocios será replicado, y lo será a través de Bankaool.

—¿Hay riesgo de quiebra?

—No hay riesgo, todo se ha hecho en beneficio de los mismos clientes. El próximo 5 de julio aperturaremos una sucursal en Guachochi, nos hemos detenido sólo por la tardanza para tener cajeros de última generación al servicio de los clientes en aquella región. Obviamente esa inversión, nuestros clientes y sobre todo nuestros inversionistas, nuestros accionistas, saben, porque ellos nos autorizaron a hacerla, y por supuesto son inversiones que cuestan mucha lana y estuvieron dispuesto a hacerlo porque saben que están invirtiendo para el futuro y además que está honrando Bankaool aquel compromiso de origen que siempre los accionistas que fundaron las entidades de un inicio, tuvieron como meta y como objetivo, el llevar y generar desarrollo en todo el estado.

Los productos que próximamente vas a ver de Bankaool van a hacer productos que generan la inclusión financiera el que cada vez más gente tenga mayores y mejores accesos a los servicios financieros, no deja de ser nuestro principal objetivo…

Esto es un negocio y debe de verse como un negocio, pero tenemos la definición de origen de aquellos pocos accionistas que quedan de aquella figura que surgió en 1976, que quieren ser promotores del desarrollo, que quieren ser gestores del desarrollo, y eso no se olvida para los actuales inversionistas y siguen cumpliendo con el compromiso que se tiene.

Vamos en ese camino, no vemos riesgo ni de ser intervenidos ni de quebrar, eso lo saben nuestros clientes e inversionistas.