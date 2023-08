‘Tengo una rabia infinita’: madre de policía ejecutado

Nuevo Casas Grandes.- “Como mamá tengo una rabia infinita, porque esos animales que se llevaron a mi hijo me lo dañaron mucho”, relató llorando y visiblemente alterada la madre de Jonathan Rentería Quezada, el policía que fue levantado en Puerto Palomas de Villa y que resultó ser uno de los cuerpos hallados en las narcofosas que ubicó la Comisión de Búsqueda en Ejido Ley 6 de Enero.

“Quiero que sepan que exijo justicia, tanto a la Fiscalía como a la presidenta de Ascensión porque era su empleado, le servía a ella y nunca quiso ni contestarme, quiero que no se les olvide que mataron a mi muchacho y que era un policía ejemplar, y a pesar que le pedí muchas veces que lo dejara porque temía que le pasara algo, él amaba su trabajo”, narró la madre de 51 años.

Jonathan Rentería Quezada estaba por cumplir esa semana 26 años, cuando el 8 de febrero de 2023 personas desconocidas lo ‘levantaron’ en Puerto Palomas de Villa, seccional del municipio de Ascensión, donde se desempeñaba como agente de Seguridad Pública.

El hombre ya había sufrido un ‘levantón’ previo en su poblado natal: la comunidad alfarera de Juan Mata Ortiz, donde el pasado 30 de mayo de 2022 otro grupo se lo llevó junto con su novia y días después los regresaron, golpeados pero sanos y salvos, por lo cual el joven policía de vocación dejó Casas Grandes y se dio de alta en el pueblo fronterizo de Ascensión, donde le pasó lo mismo, pero esta vez no regresó.

Dos narcofosas

Rentería Quezada tenía ya 4 meses desaparecido en Puerto Palomas de Villa cuando el último día de mayo, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Zona Noroeste, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, halló dos narcofosas entre el poblado fronterizo y la comunidad de Ejido Ley 6 de Enero, conocida también como Entronque a Palomas.

El hallazgo despertó interés de familias que esperan saber sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos, aunque en esas fosas sólo se hallaron 4 cuerpos; uno de ellos perteneciente a una persona del sexo femenino y otra con señas de haber sido calcinada, además de casquillos en el lugar de los hechos, lo que sugiere que los victimarios ejecutaban a sus víctimas en ese mismo sitio.

Para el agente Jonathan Rentería Quezada, de 25 años, la espera de reencontrarse con su familia terminó, aunque ahora sus seres queridos viven otro episodio de tragedia por las condiciones en que fue hallado el cuerpo.

“Apenas nos entregaron el cuerpo la semana pasada, batallamos mucho para que nos lo regresaran, pero los licenciados de la Fiscalía en Nuevo Casas Grandes fueron siempre muy amables con nosotros y hasta nos ayudaron a ir por el cuerpo hasta Ciudad Juárez, porque nos ponían muchas trabas para regresarme a mi hijo, un joven fue por mi hijo un miércoles y regresó el jueves de madrugada”, indicó la madre de Jonathan.

Con el dolor por saber de su hijo ausente por meses, la mujer y su esposo fueron muy temprano a la funeraria por el cuerpo, lo velaron ese día y el pasado viernes 18 de agosto, los restos de Rentería Quezada fueron inhumados en el panteón de su terruño: Juan Mata Ortiz, del Pueblo Mágico de Casas Grandes.

“Yo me había tratado de preparar mentalmente que si algo le pasaba a mi hijo pues sería en una emboscada o un accidente donde tendría al menos el consuelo de que mi hijo no sufrió, pero hoy tengo mucho un coraje, una rabia que no puedo contener por todo lo que le hicieron a mi hijo, fue maldad pura la que le hicieron, no quiero describirlo porque sé que hay mucha gente que es morbosa y sólo quiere saber detalles, pero diré que esos animales le hicieron mucho daño a mi hijo, sin ningún respeto a la vida de los demás, y no puedo dejar de sentir este dolor y coraje que no me deja respirar”, narró la mujer en entrevista para El Diario.

Fuera de su molestia por las trabas de la Fiscalía en Ciudad Juárez donde estaba el cuerpo de su hijo hasta que se corroboró la coincidencia genética con ella y su marido, la madre de Jonathan Rentería Quezada expresó su agradecimiento al personal de la Fiscalía Noroeste en Nuevo Casas Grandes y sobre todo, a la diputada Yesenia Reyes Calzadías por su ayuda para recuperar el cuerpo.