‘Tengo esperanza de que Alondra siga viva’

Chihuahua— “Mientras yo no la haya encontrado, tengo la esperanza de hallarla con vida”, dijo ayer María Jessica Corpus, mamá de la niña Alondra Nolasco quien permanece en calidad de desaparecida desde el año 2017.

Mencionó que si bien los restos que se encontraron en casa del abuelastro de la niña, Ramiro Córdova, principal sospechoso de la desaparición no pudieron ser cotejados para determinar si pertenecen a Alondra, ella tiene la esperanza de que siga con vida.

Dio a conocer además que existen pruebas que incriminan al abuelastro Ramiro Córdova, ahora prófugo de la justicia, y urgió a las autoridades a dar con su paradero.

“Hasta el momento no puedo decir que los restos son de mi hija y tampoco puedo decir que no sean y esto es lamentable porque en sí no sabemos qué mañas tuviera este señor, a lo mejor y ya hubo otras víctimas anteriores”, declaró la madre.

Apenas el pasado lunes se dio a conocer que los restos que se confirmaron eran humanos y se encontraron en el domicilio del entonces abuelastro de Alondra, no pudieron ser analizados con efectividad por expertos forenses de Europa.

En ese sentido, la madre de Alondra señaló que le han informado que pasará un tiempo y esperarán a que la tecnología avance para volver a intentar cotejarlos, ya que si bien se aplicó la última tecnología, debido a las condiciones en que se encontraban los restos fue imposible determinar si pertenecían a la niña.

Jessica Corpus refirió que aún tiene la esperanza de que den con el paradero del principal sospechoso para saber qué le sucedió a su hija, ya que aún mantiene la esperanza de verla con vida.

Señaló que la familia de Ramiro lo ha encubierto y protegido para evitar su aprehensión, por lo que urgió a autoridades a intensificar la búsqueda de esta persona con el fin de que declare dónde está la niña, ya que hay pruebas que lo incriminan como restos de sangre en su vehículo.

