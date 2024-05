Tendrá Canaco por primera vez observador electoral

Nuevo Casas Grandes.- Por primera vez en Nuevo Casas Grandes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), contará con un Observador Electoral que se encargará de hacer presencia en las casillas y la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral (IEE) durante la jornada de votaciones de este próximo domingo 2 de junio.

La Presidente de Canaco Servytur en Nuevo Casas Grandes, Danya Guadalupe Ríos García, confirmó que este organismo representante de los comerciantes en la ciudad, contarán por primera vez con un Observador que ya está acreditado ante la Asamblea para poder verificar el debido proceso durante los comicios.

Como colaborador de la Canaco Servytur, confirmó que se asignó como Observador Electoral a Javier Pedraza Reyes, de quien se dijo, es una persona responsable y muy comprometida con la filosofía y objetivos del grupo organizado del comercio en Nuevo Casas Grandes.

En nombre del gremio, Pedraza Reyes cuenta con credenciales que le otorgan, a nombre de Canaco Servytur, acceso no solo a todas las áreas del IEE como las casillas y la propia Asamblea, sino a todo el proceso que incluye el conteo y la apertura de casillas. El objetivo indicó Ríos García, es que el Observador Electoral sea testigo de que las casillas abran a tiempo, que no haya anomalías como funcionarios de casilla faltantes o que no cuenten con la preparación que requiere el tener dispuesto todo para cuando inicien las votaciones, el cuidado de las formas en el proceso, si hay alguna queja y demás.

El interés del gremio de comerciantes, es que se garantice durante el proceso electoral de las votaciones, el respeto a la democracia y la seguridad de que el ciudadano tenga la oportunidad real de elegir de manera libre, sin presiones y sin contratiempos por parte de las instituciones y los partidos políticos.

La Presidente de Canaco Servytur, indicó que esta función se lleva a cabo a nivel nacional en donde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) cuenta con más de 600 observadores electorales en todo el país para vigilar y analizar los comicios que para el gremio, será “el proceso electoral más grande del país”.

