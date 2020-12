Temen que Duarte sea víctima del crimen organizado si regresa a México

Archivo / César Duarte

Ciudad Juárez.- Al presentar sus argumentos finales contra la extradición del ex gobernador César Duarte, la defensa insistió en que la vida del preso en Miami corre peligro ya que, entre otros elementos, fue un “prominente” partidario de la lucha contra los cárteles de la droga y podría ser atacado, agrega, como el ex mandatario priísta de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

“Más todavía, la violencia del crimen organizado en México representa un claro y presente peligro para el señor Duarte como ex gobernador de un estado norteño. El ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado en un restaurante de lujo hace apenas unas semanas, probablemente por el crimen organizado”, indicó la representación legal.

“Como prominente partidario contra los cárteles de la droga durante su periodo como gobierno, Duarte enfrenta el mismo destino que Sandoval si regresa a México”, agregó.

El alegato fue presentado anoche, horas antes de que se venciera el plazo fijado por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida para que el ex mandatario entregara su posicionamiento final contra la solicitud de extradición del gobierno de México.

Entre otros argumentos, la defensa –a cargo de dos despachos- señala también que las acusaciones de peculado por 96.6 millones de pesos y asociación delictiva no se sostienen debido a que muestran que de manera “implícita” controlaba los recursos del estado.

“Y fueron los secretarios de Hacienda y de Desarrollo Rural, no Duarte, los que contrataron a Unión Ganadera y Financiera (...) Y fueron Unión Ganadera y Financiera, no el señor Duarte, las que presuntamente desviaron los fondos de su propósito. Como se hace notar, no hay evidencia que perfore el velo corporativo e impute las acciones de Unión Ganadera y Financiera al señor Duarte”, agregan.

En el texto, la defensa insiste también en que las acusaciones son parte de una persecución política y de la intención del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por buscar la presidencia en 2024.

Duarte se encuentra preso en el Centro de Detención Federal de Miami, Florida, desde julio pasado, cuando fue arrestado en esa ciudad con fines de extradición.

El gobierno mexicano inició el procedimiento de solicitud de traslado del mandatario luego de que un Juzgado de Control en el estado de Chihuahua autorizó una orden de aprehensión por cargos de peculado o desvío de 96.6 millones de pesos y asociación delictuosa, cometidos presuntamente durante su gestión como titular del Ejecutivo estatal.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx