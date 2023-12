Temen que agresor de Mya continúe libre

Chihuahua— Debido a que tenía 17 años al momento de apuñalar 47 veces a su novia Mya, Érick B. C., enfrentará una pena no mayor a cinco años por los delitos de violencia familiar y lesiones y, posiblemente, no permanecerá privado de su libertad, consideró el abogado Ernesto Avilés Mercado, vocero de la Federación de Colegios y Barra de Abogados.

Avilés Mercado indicó que, de conformidad con el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, los menores entre 16 y 18 años solamente podrán estar detenidos por cinco años como máximo y, de acuerdo con el artículo 164 del mismo ordenamiento, sólo se impondrá la privación de la libertad en determinados casos, incluyéndose las lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente.

Además, la penalidad de máxima de cinco años se podrá aplicar en casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro; hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada.

Aunado a esto, la legislación mexicana en materia de menores infractores prevé que el internamiento de los adolescentes que cometieron algún delito debe ser una medida extrema y por el tiempo más breve, procurando imponerla como última opción.

Por este motivo, el jurista indicó que es probable que, en caso de imponerle una pena de prisión, el tribunal que enjuició a Érick contemple colocarlo en reclusión durante los fines de semana y en libertad los días restantes.

El abogado manifestó que las leyes para adolescentes infractores en nuestro país están apegadas a los parámetros de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que el Estado mexicano es parte, por lo que tiene la obligación de aplicar medidas legislativas especiales para los menores.

No obstante, reconoció que estas garantías hacia los menores de edad no siempre son bien recibidas por la sociedad, aunque se traten de mecanismos diseñados para beneficio de éstos y de la misma comunidad.

Por ello recordó que el sistema penal en materia de menores tiene una finalidad preventiva y correctiva y, por ello no sólo contempla sanciones, sino también las medidas tendientes a corregir conductas desviadas y a garantizar la reiconrporación de las personas en la sociedad.

En este sentido, subrayó que, en este caso, los jueces que declararon la culpabilidad de Érick deberán castigar los delitos que cometió en contra de Mya, pero también incorporar en su sentencia otras medidas, como terapias y capacitaciones, que ayuden a reencausar las conductas del hombre, pues con sus actos mostró un desprecio hacia las mujeres y hacia la vida humana.

Por otra parte, Avilés puntualizó que cuando un menor incurre en un delito se evidencia que los padres tampoco están cumpliendo con su finalidad, ya que las familias tienen regulaciones donde sólo ellos tienen poder de intervenir.

Manifestó que el legislador tampoco debe asumir que, para reducir el delito, la única solución es aumentar la gravosidad de las penas, ya que el derecho penal debe ser el último recurso aplicable para la protección de bienes jurídicos.

En su lugar, deberían asumirse políticas desde otras ópticas que beneficien a la sociedad, como por ejemplo, programas para madres solteras que requieren apoyo para garantizar la seguridad de sus hijos en tanto ellas deben atender sus trabajos, entre otras.

Será el lunes a las 13:00 horas cuando el tribunal con sede en Delicias determine la pena que impondrá a Érick, quien fue hallado culpable de violencia familiar y lesiones agravadas tras haber propinado 47 heridas de arma blanca a su entonces novia, Mya Villalobos, el 12 de octubre de 2022.