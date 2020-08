Temen contagiarse

Chihuahua— La instrucción dentro de la Secretaría de Salud es que los empleados que no regresen de manera voluntaria deban pasar por una evaluación médica y en caso de ser aptos regresarán a sus labores. “Nos harán regresar a pasar de la pandemia y que es un riesgo”, comentó uno de los empleados de la dependencia, quien desde marzo fue enviado a su caso por sufrir de hipertensión y ser mayor de los 60 años.

En el Hospital General les fue notificado vía mensaje de texto que solamente esperan que les envíen el oficio con los criterios para que se dé el regreso de los empleados en confinamiento. “Me comunican que estamos en espera de oficio para que regresen los de confinamiento… no sabemos bajo qué criterios y quiénes vuelven… váyanse preparando para reincorporarse… hagan los cursos y si por alguna situación no los han podido concluir no sé preocupen, así pueden regresar, claro con el compromiso de realizarlos. Estén al pendiente por favor”, fue el aviso que recibieron.

La noticia ha sido tomada con reservas por personas que esperaban regresar hasta que el semáforo de reactivación estuviera en amarillo, mientras que otros regresarían hasta el verde, por su condición. “No sabemos qué pasará con nosotros, nos enteramos de las cosas por los medios, lo que nos dicen en las oficinas, pero estamos en nuestras casas cuidándonos y resulta que regresaremos a trabajar en medio de la pandemia, cuando más casos de contagios hay, si nos preocupa a donde nos van a enviar, porque de que hay contagios, eso es seguro”, dijo.

Según informó la Secretaría de Salud quienes no accedan a regresar de manera voluntaria, deberán pasar por una evaluación médica para determinar si proceso o no su reincorporación, esto con base en los criterios de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno federal.