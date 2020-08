Temen alza en precio de alimentos por falta de agua

Chihuahua— Comerciantes del mercado popular Chihua-hua consultados por El Diario consideraron que de seguir este conflicto por el agua entre los agricultores de la región podrían verse afectados los precios de algunos productos si se compromete el ciclo de riego. Aunque actualmente los precios se encuentran estables vaticinaron que alimentos de la región y temporada, como el chile o frijol, podrían encarecerse si se pierden las cosechas de Chihuahua, pues tendrían que importar a precios más elevados.

“Pues aquí nosotros como comerciantes apoyamos la lucha de los agricultores, son de ellos de quienes luego traemos la comida y eso hay que verlo, pues se están viendo afectados y aunque ahorita eso todavía no se reciente aquí en las ciudades pues puede ser un problema, que ya no se les dé el tomate, no se alcance a dar el elote. No les llueve y luego se quieren llevar el agua eso no nos parece justo”, consideró Óscar González vendedor de fruta y verdura en el Mercado Popular Chihuahua.

Añadió que distintos productos de temporada se irían al alza por la falta de productos en demanda que de no ser obtenidos en la región tendrán que ser importados.

En esto coincidió el comerciante José Hernández, quien señaló que ya están subiendo algunos precios como el chile, la cebolla y temen que también se venga un alza en el frijol. Detalló que están apoyando su causa, con lo que les han llevado hasta comida hasta el Palacio de Gobierno para que ellos puedan alimentarse.

Por su parte Julieta Rodríguez, destacó que si bien la situación es crítica por motivos de la pandemia en cuanto a ventas y economía familiar, desde el Gobierno están logrando golpetear más a los agricultores chihuahuenses, cuyas afectaciones tendrían por lógica un efecto indirecto en el consumo de distintos productos, que si bien hasta el momento no han percibido debido a que aún encuentran surtido e intentan mantener los precios regulares, es evidente que de perder los agricultores el ciclo de riego lo que venga sea una afectación hasta las mesas de los ciudadanos.