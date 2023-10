Talento nacido en Chihuahua: Ingenio de altura

Chihuahua— Desde los 3 años de edad, Jesús Javier Ortiz se interesó de gran manera por la aviación. Paulatinamente y de manera autodidacta se volvió experto en el tema, al grado que ahora, a sus 17 años, creó un simulador de vuelo que pondrá a disposición de los chihuahuenses, durante la Semana Aeroespacial que se efectuará del 23 al 28 de octubre en el Museo Semilla.

Actualmente cursa de manera virtual el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias Físico-matemáticas, en el Universitario Tecnológico Universitam, con sede en Tijuana, Baja California y es líder del proyecto para la creación del Museo Aeroespacial de Chihuahua (MACH).

Nacido el 25 de noviembre de 2005 en la ciudad de Chihuahua, a sus pocos años de vida fue diagnosticado con síndrome de Asperger, que es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista.

Esta condición no fue impedimento para despertar en él su interés por la aviación nació a sus escasos 3 años, al quedar impresionado luego de observar el despegue de una aeronave. De ahí nació su gusto por conocer más sobre ciencias como la física y la química, entre otras.

La idea de diseñar este simulador surgió hace 12 años, cuando halló el “cascarón” de un avión de fabricación canadiense. Tras adquirirlo con el apoyo de su madre, la médico-cirujano oculista Luz María Ortiz, poco a poco invirtieron en su rehabilitación.

Con la consolidación del proyecto, encontró en el DIF Estatal el apoyo para exponerlo a los chihuahuenses.

“Sé que suena idealista, pero es pensar que los niños, niñas y jóvenes se interesen por ser pilotos o estudiar para ser ingeniero aeroespacial”, dijo Jesús Javier, quien recordó que para cumplir su objetivo, debió sortear diversos obstáculos, pero también, años de mucho aprendizaje.

“Desde el año 2000 tenemos maquiladoras que producen partes de aeronaves, si uno se sube por ejemplo a un avión de Volaris y piensa que los componentes eléctricos se hicieron aquí ¿Por qué no presentar todo eso de tal forma que nos motive a crear todavía más, que nos haga involucrarnos y tener un sentido de pertenencia hacia el sector aeroespacial, que lo hagamos nuestro?”, cuestionó.

Luz María Ortiz, madre de Jesús Javier, quien fue lo impulsó a estudiar la carrera que hoy cursa, narró que cuando estuvo en la secundaria, lo tuvo que sacar del sistema escolar tradicional por el tema del bullying que sufrió.

Gracias a esta medida, descubrió que el desarrollo de su potencial era mucho mejor a través del sistema escolar virtual, pues ahora, está más adelantado en su preparación académica, pues está por concluir una carrera profesional y aún no llega a la mayoría de edad.

“La escuela para él no era un premio, era un castigo, porque una de las características de una persona con Asperger es la convivencia difícil con sus iguales, por eso sus grandes amigos son pilotos en etapa de jubilación, y son quienes en mucho ayudaron a que se gestionara esta inquietud y decir ¿Por qué no hacer esto que no existe en Chihuahua?”, declaró.

La doctora Ortiz consideró que la industria aeroespacial puede dar una fortaleza económica y de educación, para abrir nuevos horizontes a los chihuahuenses.

“Él nunca jugó con otra cosa que no fueran aviones, una de las características buenas de quienes tienen esta condición, se enfocan en un tema y lo dominan, Javier es autodidacta, aprendió a leer solo, a hablar inglés solo y ahorita está en el curso de alemán avanzado”, compartió.

Explicó que cuando a él le interesa un tema se vuelve a título maestría, lo mismo aplica para la carrera que ella misma cursó y con la que su hijo vivió toda la vida de cerquita, “hoy ya es más oftalmólogo que yo”, expuso.

En la música es de oído absoluto, es pianista y toca la guitarra, “lo que le interesa lo aprende, todo el día está ocupado”, añadió.

Ortiz consideró que más allá de las dificultades que han enfrentado, estos años han estado llenos de retos para ambos, ahora, dijo comparten la locura de intentar cambiar al mundo, tanto en el tema de la oftalmología, como con el impulso del proyecto del Museo Aeroespacial de Chihuahua, un sueño que está en proceso de planificación.

La Semana Aeroespacial se desarrollará del 23 al 28 de octubre de las 10:00 a las 13:30 horas. Incluye una serie de conferencias de pilotos, capitales, tenientes, mayores, bomberos, la gran mayoría de ellos relacionados con el mundo de la aviación y la aeronáutica. Además de la ponencia del propio Javier Ortiz.

