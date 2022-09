Sustentan con argumentos de la Corte demanda contra Corral

Chihuahua.— Los argumentos vertidos por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, son pieza fundamental en la demanda de juicio político interpuesta por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gabriel Sepúlveda, toda vez que en la ponencia de resolución a la controversia constitucional 179/2017, el alto funcionario judicial consideró que los actos en los que intervino el exgobernador Javier Corral generaron una “afectación gravísima” al Poder Judicial del Estado.

Estos razonamientos integran la demanda que el magistrado Sepúlveda entregó hace dos días en la oficialía de partes del Congreso del Estado, y tendrían que ser tomados en cuenta por la Comisión Jurisdiccional al momento de decidir el inicio del juicio y en su caso en la resolución del mismo.

En la sesión pública del Pleno, de fecha 5 de abril de 2018, el hoy titular del Poder Judicial de la Federación consideró que el hecho de que “llegue un nuevo Gobierno y separe de sus cargos a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura y nombre a otros, me parece que es una afectación gravísima a la independencia del Poder Judicial del Estado de chihuahua”.

Inclusive, para el entonces ministro de la Corte sería “un precedente muy peligroso y muy delicado el que esta Suprema Corte dejara de analizar esta situación que, reitero, me parece particularmente grave”.

Esto es así por “la afectación que se alega como vulneración a la independencia judicial, a la división de poderes, y en suplencia de la queja a la no retroactividad de la aplicación de las leyes, porque se está aplicando esta reforma retroactivamente en perjuicio, no sólo de los consejeros de la Judicatura en lo particular sino también del Consejo de la Judicatura como tal, al afectar de manera grave desde mi punto de vista su independencia y lesionar la división de poderes”.

“Creo –acota el entonces ministro– que si queremos resolver como lo ordena la ley correspondiente, la cuestión efectivamente planteada, esta posición efectivamente planteada no se resolvería si no analizamos la inconstitucionalidad desde mi punto de vista del artículo 107 y artículos 4 y 5 transitorios”.

Lo anterior “vendría además ligado y de la mano con lo que acabamos de resolver en la sesión pasada en la controversia constitucional ante la ponencia del ministro Pérez Dayan, ahí se dijo que era inconstitucional se hubiera destituido de su cargo al entonces presidente del Tribunal Superior del Estado, a mí me parece que por la misma razón es inconstitucional que se haya destituido a todo el Consejo de la Judicatura, y si me apuran creo que las consecuencias son aún más graves”, apuntó.

No puede haber respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial cuando no se respeta la inamovilidad de los magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura, señala el ministro al intervenir en el pleno en relación con la controversia planteada.

Responsabilidades

del exgobernador

El magistrado Gabriel Sepulveda señala en su denuncia que el exgobernador Javier Corral es responsable por su participación personal y directa en la promulgación y publicación del decreto de ley LXV/RFLEY/0014/2016 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua por medio de una edición extraordinaria en fecha del 11 de noviembre de 2016, a través del cual se efectuaron diversas reformas inconstitucionales a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, destacando entre las mismas la promulgación y publicación del artículo segundo transitorio de dicho decreto a través del cual, por medio de una norma privativa, se le destituyó de su cargo como presidente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en violación a diversos principios fundamentales del Estado Mexicano previstos en la Constitución General.

Asimismo, señala la responsabilidad del exgobernador en la promulgación y publicación del decreto LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua a través de una edición extraordinaria en fecha 29 de abril de 2017, mediante la cual, con base en una norma privativa, inconstitucionalmente se destituyó de sus cargos a los entonces magistrados consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua a través de actos efectuados por los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, en violación a diversos principios fundamentales del Estado Mexicano previstos en la Constitución General.