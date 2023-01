Suspenden megarrosca porque ‘no se organizaron’

Nuevo Casas Grandes.– Este año no fue la pandemia la que suspendió el tradicional festejo que año con año se venía dando con la repartición de la megarrosca, que tenía décadas de tradición, sino que se trató de algo más simple: desorganización, confesó el mismo vocero de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, Martín Salgado Servín.

El presbítero a cargo de la Catedral de la Medalla Milagrosa, justo donde se celebra enfrente el evento de la megarrosca, que por tradición le da la vuelta a toda la plaza principal Benito Juárez, indicó que por diversas circunstancias los actores a cargo de la organización de este evento no se pudieron poner de acuerdo.

Y es que en algunos grupos hubo cambio de dirigentes, en otros no se llevó a tiempo la colecta de juguetes y en el caso de la Diócesis, por asuntos personales el obispo diocesano, Jesús José Herrera Quiñonez, no se encontraba en la región, de modo que no se pudo encabezar el festejo en Nuevo Casas Grandes.

El evento de la megarrosca reúne año con año a miles de personas, que prácticamente abarrotan la plaza principal no sólo por probar un trozo de la gran rosca que rodea toda la Benito Juárez, sino que conviven, toman champurrado y algunos de ellos hasta salen con juguete nuevo.

Esa tradición se vio interrumpida de manera obligatoria el año antepasado, cuando la pandemia por el Covid-19 estaba en su punto epidemiológico más alto, por lo que se decidió suspender para evitar congregaciones y que se dieran más contagios y propagación del virus.

Ya el año pasado el evento se retomó con entusiasmo, en donde participan no sólo la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, sino la Asociación de Profesionistas, otros colectivos y hasta la Presidencia municipal.

Sin embargo, ahora no fue el Covid o algún cataclismo el que impidió que se llevara a cabo este evento, sino simplemente la falta de coordinación entre los involucrados, señaló el propio vocero de la Diócesis.