Suspenden a policías en Cuauhtémoc que participaron en detención de loteros

Cuauhtémoc.- Los policías municipales que participaron en la tarde de ayer en la detención de cinco loteros por obstrucción de la justicia, fueron suspendidos por el área administrativa de la dirección de seguridad pública municipal, por contravenir la intención del alcalde de Cuauhtémoc Carlos Tena Nevárez de apoyar a los vehículos de procedencia extranjera.

A pesar de que el manejo de los elementos municipales está legalmente bajo la instrucción del mando único policial, el área administrativa encabezada por Juan Sagarnaga, ordenó la suspensión temporal y el envío de estos elementos a la comisión de honor y justicia integrada en su amplia mayoría por funcionarios bajo el cargo del presidente municipal, de analizar si existió algún delito que perseguir y que lleve a la Suspensión de labores de los policías.

Los mismos agentes que fueron notificados como suspendidos, mencionaron que ellos sólo cumplen órdenes del mando que legalmente procede, pero ya advertían de que esto contravenía con el oficio que el alcalde ostentaba como líder social que apoyaba a los vehículos de ir legal estancia en el país, situación que supusieron habría de traerles problemas.

Sin embargo, el no atender un ordenamiento por parte de sumando oficial, está contemplado en la ley que rige a los funcionarios municipales, situación que si establece la comisión de un delito.

Al respecto el administrador de la policía, Juan Sagarnaga, reconoció que desconoce si existe algún delito que perseguir, a pesar de que el giró la instrucción de la suspensión administrativa con goce de sueldo para los elementos, en tanto se resuelve, por este Consejo de honor y justicia, su situación particular.

Esta comisión está integrada por el oficial mayor, por el regidor de seguridad pública, por el visitador local de los derechos humanos, y por un representante de los mandos medios de la corporación, quienes serán los que determinen si existe o no algún elemento que pueda separarlos de sus cargos.

Finalmente, Entre los agentes se menciona que se trata de un acto intimidatorio por parte del gobierno municipal por contravenir las acciones del alcalde, aún y cuando sólo se cumplía con su trabajo.