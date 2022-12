Suspende DiDi Plus rutas en la capital

Chihuahua– La plataforma DiDi anunció que su servicio DiDi Plus se retirará temporalmente al acusar que hubo resistencia de varios actores en el estado para poder implementar este servicio, que funcionó desde el mes de octubre en la capital.

La compañía detalló que a pesar de que no contaban con permisos estatales, sí tenían amparo federal que les permitía continuar laborando como transporte colectivo con camionetas para hasta diez pasajeros.

“DiDi Plus nos despedimos de Chihuahua”, informó la plataforma en un comunicado oficial en el que señalaron que a partir del 16 de diciembre se tomó la decisión de suspender temporalmente el servicio de viajes en camionetas tipo Van.

Explicaron que DiDi Plus es una innovación en movilidad que “vino acompañada de resistencia, lo que provocó que varios actores comenzaran a obstaculizar la operación a través de prácticas ilegales para retirar las Vans de las calles y poco a poco ir limitando el servicio”.

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, señaló que un juez les dio la razón para continuar con los decomisos de unidades de DiDi Plus, al aplicar distintos artículos de las leyes vigentes del Estado.

“El jueves el juez correspondiente falló a favor de Transporte, a favor de la Secretaría General de Gobierno al decir que en su juicio el amparo está respetado y que lo que nosotros estamos haciendo es aplicar otros artículos, por lo que son procedentes los decomisos que hicimos”.

Si bien dijo no tener a la mano el número exacto de decomisos, archivos periodísticos de El Diario contabilizaban al menos diez de ellos, en los que se retiraron de circulación las camionetas que usaba la aplicación.

Ante ello, la plataforma enfatizó que no se trata de un adiós sino de un hasta luego. “En esta pausa seguiremos buscando cómo innovar para llevar alternativas de movilidad que respondan a las necesidades de los chihuahuenses: la seguridad, bienestar, tranquilidad y comodidad que necesitan, siempre a un precio accesible”.

Sin embargo, Aguirre explicó que aún continuará la controversia jurídica, pues tienen al menos 15 días más para interponer recursos legales en cuanto a la decisión del juez.

“Este tema no está agotado, pero la situación cambia porque anteriormente el último fallo lo tenían ellos a favor, y en esta ocasión es la Secretaría de Gobierno quien tiene el fallo a favor”, destacó.

Cabe recordar que desde el mes de octubre la plataforma funcionó ofreciendo viajes desde los 16 hasta los 24 pesos con rutas establecidas y puntos de encuentro donde el pasajero abordaba estas camionetas. Sin embargo, esta modalidad se encontró con el rechazo del sector de transportistas y taxistas, mientras que el Gobierno del Estado no concedió los permisos para que funcionara al no estar regulada la modalidad.

No obstante, DiDi Plus no detuvo su funcionamiento debido a que trabajaba bajo amparo federal.

Al respecto, la empresa informó que en Chihuahua se invirtieron 1.5 millones de pesos y se trasladaron hasta 300 mil usuarios, pero no dijo cuándo se reactivará el servicio, al que se podía acceder a través de la aplicación DiDi, misma que continúa en la ciudad.

A pesar de ello, el subsecretario señaló que para que la plataforma funcione se deben cambiar leyes actuales, por lo que no se prevé que al menos en 2023 ésta pueda ofrecer el servicio en el estado.

