Surge otra víctima del 'enfermero de la muerte'

Chihuahua.- Jorge Alberto C., enfermero del IMSS vinculado a proceso penal por varios homicidios, será investigado por haber entregado un documento falso a una persona que le habría pagado 80 mil pesos para conseguir una plaza dentro del Seguro Social.

Su víctima, Pablo Alberto V. A., recibió del enfermero una carta de presentación con su supuesta plaza, horario y demás detalles, pero fue desconocido al llegar a las oficinas delegacionales de la dependencia federal.

Así se ventiló en una audiencia en la Ciudad Judicial en la que el Juzgado de Control determinó atraer el caso, ya que se había juzgado en lo federal pero éste declinó la competencia.

La juez Martha Elvira Holguín consideró que el enfermero habría usado el documento falso en contra de un particular y no contra el instituto de salud, y por ello se juzgará en el Tribunal local.

Se dio un plazo de 2 meses para concluir esa investigación.