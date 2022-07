Surge otra defraudadora

Chihuahua.– Al menos 20 afectados interpusieron denuncia penal en contra de la empresa Krugman Brokers, que a cambio de una inversión inicial ofrecía rendimientos de hasta el 2.6 por ciento mensual, intereses y capital por el cual no quieren responder los representantes de la supuesta financiera.

Los afectados identificaron a una persona de nombre Apolo Rodríguez Sánchez como el director de la referida empresa.

Krugman Brokers utilizó el engaño para obtener los recursos de los defraudados, con intervención de un supuesto asesor llamado Omar Rodríguez Cabral, quien después de ganar la confianza de la gente invitaba a que depositaran su dinero, ya que esta empresa estaría dando mejores resultados que las mismas instituciones bancarias.

El defraudador comenzó a aceptar las inversiones a través de depósitos bancarios en una cuenta BBVA con número 012150004678018313, ya que se indicó que ésta era la única forma de realizar las transferencias para iniciar con las inversiones.

Posteriormente, personas comenzaron a efectuar las transferencias necesarias y a obtener los rendimientos que se les había prometido; luego, con el paso del tiempo el director Apolo Rodríguez Sánchez comenzó con evasivas telefónicas, y al acudir a las oficinas donde se habían realizado los contratos, ubicadas en la calle Nogal número 4317 de la colonia Granjas, se percataron de que ya se encontraban vacías y sin alguna publicidad que ellos habían observado en fechas anteriores.

Otro de los domicilios que se logró obtener está ubicado en las calles Alejandro Dumas número 11367 del complejo industrial Chihuahua, donde se localizó una empresa con la razón social Dinamaq Machining Solutions de México, así como otra empresa con razón social Aztec Machine Tools S.A. de C.V., interior 6 bodega 7.

Dicho director es señalado desde el año 2012 de haber participado en otras estafas en contra de ciudadanos, y habría sido detenido y presentado ante las autoridades competentes desde hace por lo menos 10 años.

En las indagatorias, desde el año 2009 habría sido acusado de fraude con la cantidad de 200 mil pesos, así como haber ofrecido un “Centro de Maquinado”, y le fue entregada dicha cantidad. Posteriormente, al ser detenido por elementos de Policía de Investigación, el afectado solicitó la reposición de su dinero y el acusado habría entregado un cheque por la cantidad de 200 mil pesos, al querer realizar el depósito en una institución bancaria de nueva cuenta el afectado se percató de que el cheque no contaba con los fondos suficientes, y desde ese momento no se volvió a saber nada del defraudador.

Apolo Rodríguez Sánchez, quien según se indicó es originario del estado de Nuevo León, hasta el momento no ha respondido a los afectados y señalan que en las dos ubicaciones que se tienen registradas, los empleados dicen no conocerlo o tener alguna actividad relacionada con él y con su paradero.

A través del portal https://rcip.org.mx/krugmanbrokers/ Krugman Brokers publica una serie de comentarios informativos en los que orienta a sus clientes sobre la inversión y los rendimientos que se obtendrán con base en el capital inicial.

Uno de estos mensajes dice textualmente:

“Excelente día amigos y clientes. ¿Alguna vez te has preguntado en realidad cuanto vale tu dinero en el banco? Aquí te daremos un ejemplo: Una inversión de $100,000.00 M.N. al año en promedio según la información de 9 bancos en México, te darían un 5.98% anual... sin tomar en cuenta que tus $100,000.00 M.N. no tienen el mismo valor, pues la inflación promedio es del 4.85%, por lo tanto no puedes comprar lo mismo que te comprabas hace un año con tu dinero al día de hoy. En realidad tu ganancia anual sería de un 1.13%, sin embargo, el banco sobre tu rendimiento tiene que retener un porcentaje muy cercano al 20% de tus rendimientos... Sí, lo sabemos, suena complejo, pero la realidad es que necesitarás tener en el banco un capital que supere los $3.8 millones de pesos para que fuera un buen negocio de inversión. Si no cuentas con esa suma, te invitamos a contactarnos y ofrecerte nuestro portafolio de inversiones con contratos de 3 meses y rendimientos interesantes sin cuotas altas de manejo de tu capital. contacto@krugmanbrokers.com”.