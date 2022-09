Superó Hacienda el millón de placas entregadas

Chihuahua.– Ayer miércoles, al culminar el plazo ofrecido inicialmente por el Gobierno estatal para el canje de placas vehiculares, se reportó que fueron entregados un millón 036 mil 243 de juegos de metales en la entidad.

En el informe presentado por la Secretaría de Hacienda, se asentó que este día atendieron en las oficinas de Recaudación de Rentas y otros módulos de canje un total de 9 mil 693 trámites, es decir, el mismo número de metales entregados.

De esta cantidad, 3 mil 291 se entregaron en la ciudad de Chihuahua y 3 mil 315 en Ciudad Juárez, así como 224 en el resto del estado.

El cierre en el plazo no significa que los chihuahuenses no accederán a sus nuevos metales, ya que desde el pasado 26 de agosto, el Gobierno del Estado anunció una serie de estímulos fiscales en beneficio de los conductores que no realizaron el canje en el tiempo establecido. Esto bajo el programa denominado Ponte las Placas.