Superamos 'maldición' de finanzas: Maru

Chihuahua.- “Dejamos unas finanzas sanas, unas finanzas ordenadas después de 11 años de una maldición que vivían los chihuahuenses. El gobierno del estado decía en varias administraciones que no hay dinero para hacer, no hay dinero para generar, no hay dinero para chihuahuenses. Ahora podemos decirles que sí hay recursos”, fueron las palabras de la Gobernadora Maru Campos con respecto a lo más destacable del 2023 en su administración.

De cara al 2024 la mandataria adelantó que esperan también concretar varios proyectos y que a pesar de ser un año electoral, esto no conllevará complicaciones para la administración, consideró.

“El próximo año tenemos un plan interesante para el mantenimiento carretero, incluso con un par de tramos que son federales, es un proyecto ambicioso. En materia de Salud que es algo que ya le habíamos prometido a los chihuahuenses y hemos empezado con él y que será anunciado a finales del mes de enero”, dijo.

Señaló que los cambios en su gabinete vendrán cuando quienes tengan alguna participación en los procesos electorales pidan las licencias correspondientes.

Abundó en que los recursos que se ha saneado sirven para la inversión de proyectos como el que anunció esta mañana en que el gobierno invertirá 60 millones de pesos para pagar inscripciones de jóvenes universitarios.