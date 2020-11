Supera el estado mil hospitalizados

Chihuahua— El número de pacientes hospitalizados a consecuencia del Covid-19, alcanzó su registro más elevado con un total de mil 008 pacientes, de los cuales 159 se encuentran conectados a un ventilador mecánico para mantenerlos con vida.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández, anunció que en los próximos días se ampliará la capacidad hospitalaria con 220 camas adicionales, pues entrará en operaciones el hospital del Issste en Delicias, que dispondrá de 60 espacios y además se implementarán áreas Covid de los demás nosocomios.

Son 27 hospitales del sistema de salud pública tanto federal como estatal, los que reportan la ocupación hospitalaria y en los que existe una problemática severa en cuanto a su capacidad, pues las áreas Covid se encuentran prácticamente a tope.

El gobernador Javier Corral Jurado reconoció que el pasado fin de semana se presentó una situación en varios hospitales, dónde los pacientes no encontraron cupo y tuvieron que buscar espacio en varios nosocomios, por lo que detalló que la situación que se vive en la actualidad es crítica.

Como parte de la ampliación hospitalaria se espera que el Central incremente su capacidad en 26 camas, 8 de las cuales ya se asignaron la semana pasada, y el resto estará disponible a partir de la próxima semana, el Hospital General de Juárez incrementó 23 camas, el Hospital de Parral 12 camas más de terapia intensiva, el Hospital de Camargo con cuatro camas adicionales, mientras que el Issste en próximos días abrirá su nueva clínica en Delicias, que tendrá capacidad para 60 camas, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) va a incrementar su capacidad con alrededor de 125 camas adicionales en el estado.

El secretario de Salud dijo que, a pesar de esto, si no se logra reducir la transmisión viral, en un máximo de 15 días esta capacidad estará superada, razón por la que es importante acatar las medidas de prevención establecidas por las autoridades.

Detalló que el problema no es habilitar camas o espacios, sino que el problema radica en que no se cuenta con el personal médico y de enfermería necesario para atender cada una de las nuevas camas, por lo que se busca la contratación de personal, pero refiere que, los mismos problemas se tienen en los diversos sistemas de salud y no hay la suficiente mano de obra.