Suman tres quejas vs el diputado Carlos Olson

Chihuahua, Chih.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz informó que ayer se presentaron tres quejas en contra del diputado Carlos Olson, quien lanzó en su red social de Facebook, comentarios, los cuales fueron catalogados como homofóbicos.

"Recibimos un total de tres quejas, dos asignadas que están a favor de la diversidad sexual; quienes consideran que con los comentarios se violenta el derecho a la igualdad e incita al odio", expresó el titular del organismo.

Además, señaló que hubo una tercera querella la cual fue a titulo personal por lo que hará la investigación correspondiente.

"No podemos prejuzgar, emitir juicio alguno, sin embargo, de entrada la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronuncia en favor de la igualdad, la tolerancia, el respeto, la no discriminación y el no discurso que pueda incitar al odio por cuestiones de género y orientación sexual, insisto, sin prejuzgar", refirió.

En su publicación, el político compartió una fotografía en la que se promociona el aguacate pero aparecen cebollas, seguido de un mensaje en el que señala: 'así la historia.. ellas nacieron siendo cebollas, pero siempre sintieron que vivían en el cuerpo equivocado. Gracias a la libertad de género, cumplieron su sueño y ahora son reconocidas ante la sociedad como aguacates".

Ante eso, el funcionario refirió: "¡quizá te da risa. Pero no tarda en ser una triste realidad! #NoALaIdeologíaDeGénero.