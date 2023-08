Suman 692 delitos sexuales en el año

Chihuahua.- “Es la primera vez que hablo de esto con alguien más que no sea mi mamá, mi hermana o mi psicóloga. Hace poco se lo conté a mi pareja… Mi padrastro abusó sexualmente de mí”, es el testimonio de Julieta, una víctima con identidad reservada.

“Afortunadamente no logró violarme, pero me desgarró la ropa. Mi mamá no me creyó y por eso no denuncié. Once años después logré comprar mi casa y salir de ahí”, dijo. No es el único caso, ya que en la entidad hay un registro de 692 delitos sexuales de enero a junio del 2023, de acuerdo con información otorgada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), publicada en el informe de la Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua.

En lo que respecta al abuso sexual, en enero registraron 46 hechos de esta magnitud; en febrero 37, en marzo 83, en abril 39, en mayo 70 y en junio 99; dando un total de 374. El segundo delito con más denuncias fue el de la violación con 180; 30 en enero, 21 en febrero, 30 en marzo, 28 en abril, al igual que en mayo y 43 en junio.

Le sigue el acoso con 75 denuncias; 12 en enero, cinco en febrero, 19 en marzo, siete en abril, trece en mayo y 19 en junio. De hostigamiento, las autoridades contabilizaron sólo once casos en los meses de marzo (3), en abril (2), en mayo (3) y el mismo número en junio.

A estos habría que sumar otros 52 actos de violencia que están en la categoría de otros.

Las colonias con mayor número de carpetas de investigación en la capital en junio fueron: La Zona Centro con 13; la Francisco Villa con nueve, la Diego lucero también con nueve, al igual que la Villa Juárez. Además, están las Granjas, la Rosario, Chihuahua 2000 y la 20 aniversario con ocho; Riberas del Sacramento, Saucito, Infonavit Nacional y Cerro de la Cruz tienen siete.

El caso de Julieta es uno de los muchos tantos, la agresión de ella fue (según sus palabras), muy complicada pues al no tener una figura paterna ella no sabía reconocer cuales eral las que cruzaba los límites del abuso sexual.

“Yo estudiaba en las mañanas y trabajaba con él en las tardes. La mayor parte del tiempo estábamos solos en el segundo piso del edificio donde laborábamos y en la parte baja estaba la encargada de la tienda y las vendedoras.

“Él ya se había propasado antes con mi hermana mayor, le hizo tocamientos y mi hermana le dijo a mi mamá pero ella no le creyó, Yo sí le creí a mi hermana, pero pensé que como yo era -como una hija para él- a mí no me iba a hacer nada, además, como decían en mi casa -¿qué tanto eran unos agarrones?-”, recordó.

La violencia inició primero con comentarios sexuales incómodos en los que el agresor se expresaba sobre su físico.

“Yo sí le dije que me sentía incómoda, pero él sólo se reía. Después escaló a tocarme los hombros, los brazos, las piernas y siempre le decía que no lo hiciera pero no paraba; para ese punto yo ya le había dicho a mi hermana que las cosas estaban raras y me dijo que renunciara”.

Julieta llegó a renunciar, pero su padrastro le pidió que terminara el turno y ella accedió; trabajó unas horas y después le dijo que fueran a comer al comedor del trabajo que está en el segundo piso.

“Ahí apagó la luz y empezó a cuestionarme por qué quería renunciar, después empezó a jalonearme de la ropa y alguna me la alcanzó a romper, yo empecé a gritar y en eso subió una vendedora de la tienda y desde las escaleras empezó a gritar que qué estaba pasando”, recordó.

Hasta ahora, ella aún no logra comprender cómo todo pasó tan rápido y pensó que nadie la iba a escuchar.

“Afortunadamente subió ella; yo aproveché para salir corriendo así con toda la ropa echa un desmadre y corrí llorando por toda la calle, aunque me moría de vergüenza hasta que llegué a la escuela.

“Recuerdo que llegué al baño y lloré hasta que tuve que entrar a clases de inglés. Lo peor fue después, porque mi mamá no me creyó, él le dijo que yo lo había provocado y aunque le conté a mi hermana y le prohibimos la entrada, mi mamá lo seguía metiendo -a escondidas-”.

Esta mujer no pudo denunciar debido al cuestionamiento familiar, ya que existía el chantaje de que cómo le iba a hacer eso a sus hermanos; eso y el miedo de que su mamá la dejara de querer.

“Así viví, conviviendo con él durante 8 años como si nada hubiera pasado, mi familia lo recibía, le daban el lugar de 'esposo de mi mamá', lo invitaban a fiestas, e incluso me pedían que le diera el abrazo en navidad y año nuevo. Hasta que logré comprar mí casa y me fui de ahí”, concluyó Julieta.

¿QUÉ DICEN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES?

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada, y una variedad de tipos de coacción, hasta la presión social y la intimidación a la fuerza física.

Según la ONU Mujeres, La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo y se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta.

El organismo señala que este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad.

Además refiere que la magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa.

Un factor importante, fueron las condiciones que creó la pandemia – los confinamientos, las restricciones a la movilidad, el mayor aislamiento, el estrés e incertidumbre económica– los cuales, según la ONU provocaron un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado.

ABUSOS EN EL TRABAJO

Otros caso es el de Belén. Ella tenía 21 años y apenas había iniciado a trabajar como técnica en procesos; según lo que ella narra, su jefe era una persona buena onda, pero con el paso del tiempo le comenzó a decir cosas como “estas muy bonita y joven”.

“Luego de eso yo subí unas fotos a mi story de Whatsapp, olvidé ponerlo privado y a esas fotos él le tomó captura de pantalla y empezó a decir en el trabajo que yo se las mandaba en privado. Una vez llegó al área estando yo sola y traía la bragueta rota y muy descaradamente me pidió que yo se la ajustará, a lo que yo le respondí que no, y él me dijo que yo podía sostenerlo bien con mis manos pequeñas”, externó Belén.

De acuerdo con esta víctima, el tipo tenía una hija y él decía que era un caballero para que respetarán a su hija.

Aunque ella no interpuso una denuncia formal; sí puso la queja en recursos humanos, sin embargo, no trascendió.

VIOLENCIA DIGITAL

Rebeca comenzó una amistad a través de Facebook, al inicio fue una plática normal, pero conforme fue pasando el tiempo el tipo de le decía que le gustaba mucho y que quería conocerla.

“Le acepté una salida con la condición de que todo fuera en plan amistad, pero él como que no le importó ya que me quería obligar a agarrarlo de la mano, me obligó a besarlo e incluso en un momento me ahorcó preguntándome si eso me gustaba en la intimidad. Buscaba mucho saber sobre mi vida sexual”.

Para ella fue muy difícil deshacerse de él, ya que, según su narración el tipo era muy acosador por mensajes.

Estos son sólo algunos de los casos que existen en la capital y cabe señalar que muchos de estos no son denunciados ante las autoridades.