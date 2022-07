Suman 671 migrantes ‘rescatados’ en 10 meses

Chihuahua.– De septiembre del 2021 a la fecha han asegurado a 671 migrantes en el estado, quienes provienen principalmente de Haití, Honduras y El Salvador, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

En las primeras horas de ayer se reportó que 95 migrantes que se encontraban en el Hotel Casa Colonial Chihuahua, ubicado en el bulevar Juan Pablo II, fueron asegurados por autoridades estatales y federales tras el despliegue de un operativo.

PUBLICIDAD

El grupo estaba compuesto por 22 mujeres, 55 hombres, 16 menores y dos bebés, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía estatal y municipal y Células Mixtas, quienes se entrevistaron con las personas y les ofrecieron la oportunidad de trasladarse a un albergue.

Por la tarde de ayer, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que dejaron ir a las 95 personas migrantes aseguradas luego de que se negaron a ser llevadas a un albergue.

Explicó que, al no haber cometido ningún delito, la autoridad no puede retenerlos contra su voluntad.

Indicó que ningún protocolo puede violentar estos derechos de libre tránsito, pese a que algunas organizaciones que apoyan a personas migrantes señalan que es importante brindarles protección por ser víctimas de delito.

Por su parte, Linda Flores, de la Casa del Migrante San Agustín, refirió que es importante que en cada aseguramiento que realizan las Células Mixtas participe la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que puedan contar con información sobre la disponibilidad de las casas de migrantes que están adaptadas para recibir a las personas que se están resguardando.

Además, señaló que es importante investigar antes de asegurarlos: saber cuál es su situación en tanto a su proceso de migración, si es una migración regular o si están viajando de forma irregular.

“Es fundamental conocer todo eso, saber quiénes son esas personas, ver que realmente no haya menores que estén solos y pues bueno, sobre todo que pueda haber personas detenidas porque si no, no sirve de nada”.

“Si no hay personas detenidas, no hay procesos de investigación en caso de que sean secuestros o casos de trata; habría que ver cuál sería la finalidad de estos operativos y dar seguimiento, que no sea de un solo día, nada más; hay que saber qué o quién está detrás de esto y con qué intención se están haciendo”, externó Linda.

Asimismo, expresó que es necesario ver la condición de salud y saber si fue aseguramiento o si sólo fueron a sacarlos del hotel.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en México de enero a marzo del presente año se realizó el rescate de 73 mil 34 personas extranjeras, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador.