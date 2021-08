Suman 47 tránsitos arrestados por festejo del ‘hombre pizza’

Chihuahua.– Un total de 47 elementos de la Policía Vial fueron puestos en arresto administrativo luego de la fiesta que protagonizaron en días recientes, donde un elemento fue rociado de queso, tomate, huevo y harina, lo que fue llamado “el hombre pizza”.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, quien dijo que de acuerdo al reglamento interior, los arrestos podrían ir desde las 24 a las 48 horas de arresto, a pesar de las inconformidades de los elementos.

“Nosotros no sabemos de esas circunstancias que ocurren en las oficinas de tránsito y ya se tomaron las medidas correspondientes, pero es una mala práctica, que todo mundo la acepta y no lo ven como algo fuera de lo normal, pero nosotros sí, lo vemos como una conducta que no puede ser y se aleja fuera de los principios de lo que es la policía y ya fueron tomadas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.

También Javier Corral protagonizó un festejo el pasado lunes en las instalaciones del Gobierno del Estado en Juárez, pero por motivo de su cumpleaños, lo cual hace suponer la relajación excesiva de burócratas en la recta final de la administración actual.