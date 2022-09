Suman 29 suicidios de menores este año

Chihuahua.– Mariana de 9 años, Roberto de 14, Carlos de 13 y Magaly de 12 (nombres ficticios por garantía de derechos), decidieron acabar con su vida.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a septiembre de este año se han registrado 29 suicidios de niñas, niños y adolescentes (NNA), mientras que en el 2021 se contabilizaron 41, dando un total de 70 en un año y nueve meses.

CUATRO DE LOS CASOS

Mariana: una niña tranquila, responsable y alegre

Mariana, de 9 años y origen rarámuri, decidió acabar con su vida el 31 de mayo; vivía en el Albergue Tarahumara de San Andrés, en Parral, justo en la vía corta a Chihuahua.

“Ella era tranquila, responsable y alegre; su mayor deseo era salir adelante y tener una carrera. Sin duda, su partida nos ha dejado un gran dolor y un gran impacto, no podemos creer que la niña ya no esté”, dijo Felipe Hernández, director de la escuela “Mati si Ke”.

Además, el titular de la institución indicó que Mariana era una niña llena de energía. En lo que respecta a su entorno familiar refirió que se sabe poco, ya que es difícil conocer la forma de vida del alumnado debido a la cantidad.

Pese a que familiares señalaron que la pequeña era víctima de bullying, Hernández expuso que Mariana nunca hizo mención sobre esta situación y que jamás dio muestras de tener algún problema.

“Este lamentable hecho ha cimbrado a toda la institución y a la comunidad en general, el bullying no es factor de la niña para que ella tomara la decisión, porque siempre se les ha inculcado a los educandos el respeto hacia los demás, a través de pláticas que se le ofrecen constantemente”, refirió el directivo.

Además, expresó que se tienen guardias escolares, ya que el alumnado ha crecido en un 40%, con niñas y niños de diferentes contextos, por lo que siempre se está en diálogo.

Roberto y Carlos, los dos en menos de 24 horas

Eran las 4:59 de la tarde del 2 de junio cuando Roberto, de 14 años, fue encontrado sin vida en su habitación; él vivía en el fraccionamiento de La Ciudadela, en Cuauhtémoc.

La Policía Municipal informó se entrevistó con la madre del adolescente, quien manifestó que al llegar a su casa encontró la puerta cerrada.

Al entrar, localizó a su hijo menor aparentemente sin vida; ella trató de reanimarlo, sin embargo, él ya no contaba con signos vitales.

En esta misma ciudad, minutos antes de las 8:00 de la mañana del viernes 2 de junio, Carlos, de 13 años, se quitó la vida en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

Los policías se entrevistaron con la abuela de la víctima, quien expresó que localizó a su nieto y trató de reanimarlo.

‘Magaly, perdónanos’

La mañana del martes seis de septiembre, alrededor de las 7:00 horas, se reportó al 911 el suicidio de Magaly, una niña de 12 años.

Sus familiares informaron que la llamaron para ir a la escuela, pero la encontraron sin vida en su habitación.

El hecho conmocionó a cientos de personas en las redes sociales, quienes pusieron comentarios como: “duele tu partida niña, ojalá y perdones a todos los que no pudimos ayudarte a sanar las heridas de tu corazón, para entender que esta vida era bella con todo y sus errores. Descanza en paz”.

Entre otras condolencias se encuentran: “no hay palabras para este momento tan difícil, deseo que ella este en paz al lado de Dios y rodeada de ángeles y que su familia encuentre consuelo al transcurrir el tiempo, DEP niña hermosa”.

Dicho suceso tuvo lugar en Jiménez, en la calle Leyes de Reforma del Barrio de Carmen, a donde acudieron paramédicos y bomberos, además de la FGE, Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

‘No más sufrimiento ni dolor’

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es definido como el acto deliberado de quitarse la vida.

Desde el punto de vista de la salud mental, los y las adolescentes poseen vulnerabilidades particulares.

La adolescencia es una categoría utilizada para nombrar el período que va de la niñez a la adultez. Suele caracterizarse a este período como una etapa de pleno desarrollo y grandes cambios. Sin embargo, la adolescencia no es vivida de la misma manera por todas las personas: está determinada por factores sociales, económicos y culturales.

Según un informe de la OMS, “tener ocasionalmente pensamientos suicidas no es anormal. Estos son parte de un proceso normal de desarrollo en la infancia y adolescencia al tratar de elucidar los problemas existenciales”.

El informe añade que la mayoría de quienes intentan suicidarse es ambivalente y no busca exclusivamente la muerte. Se supone entonces que el suicida no quiere fallecer, sino que desea dejar de sufrir. Esta premisa se complementa con la idea de que los niños de entre 8 y 11 años no tienen noción de que la muerte es para siempre y muchos adolescentes tampoco.

Por eso pueden llegar a pensar que cuando estén muertos, las personas que los hicieron sufrir recapacitarán y dejarán de provocarles dolor cuando resuciten.

Señales de alerta y factores de riesgo

• Problemas emocionales

• Problemas de relación social

• Problemas cognitivos

• Trastornos de conducta alimentaria

• Antecedentes de personas cercanas con tentativas o suicidios

• Haber sufrido violencia

• Estar en un proceso de duelo por pérdidas

• Buscar tener a su alcance armas de fuego o medicamentos

• Buscar en Internet información relacionada con el suicidio

Fuente: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes