Suma Chihuahua cinco masacres

Pese a que está sobre una de las calles principales de Riberas de Sacramento y en la parte de enfrente opera un minisúper denominado Superette, la vivienda donde un ataque armado dejó cuatro personas sin vida y uno más herido, tiene como entorno casas en condiciones deplorables, con paredes destruidas, algunas no tienen ventanas ni puertas, abundando la basura en gran cantidad tanto al exterior como el interior.

Ubicada en la calle Río Senegal numeral 2013, misma que tiene demasiados baches e incluso parches de pavimento por parte de la Jmas tras una reparación, en la acera de la vivienda en cuestión y los alrededores hay llantas viejas, tarimas de madera y láminas de acero que funcionan como barandales.

Fue durante la noche del pasado cinco de junio cuando al menos un sujeto ingresó a la casa en cuestión y accionó un arma de fuego en contra de cuatro personas, los cuales de acuerdo a las primeras versiones de agentes ministeriales, habitaban el lugar, quedando sin vida y apilados uno sobre otro tras el ataque. En tanto que el herido estaba realizando una supuesta compra de droga

Un kilómetro de distancia separa las dos viviendas ubicadas en Riberas de Sacramento en las cuales durante el 2023, ha habido ataques armados que han dejado sin vida a 8 personas y heridas otras tres. En tanto que en la ciudad esta sería la tercer masacre.

Fue el pasado 30 de abril durante la madrugada, cuando sujetos arribaron a un domicilio en la calle Río Rhin, a solo 904 metros de distancia del suceso del cinco por la noche. En aquella ocasión abrieron fuego contra ocho personas, quedando sin vida cuatro en el lugar de los hechos, dos más heridos de consideración y otros dos ilesos.

Esta última vivienda está ubicada a unos cuantos metros de la carretera Juárez. La comandancia norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) está a nueve kilómetros de distancia de ambas viviendas.

Respecto a homicidios múltiples en la ciudad en todo lo que va del presente año, el pasado 22 de mayo, cinco personas fueron “rematadas” cada una con un tiro en la nuca, al interior de una vivienda en pleno centro de la ciudad.

El ataque ocurrió en la avenida Niños Héroes y calle 13a, en una vivienda que se encuentra enseguida de la Cervecería 19. En total cuatro personas, 3 hombres y una mujer, fallecieron al interior del inmueble y la quinta persona quedó herida por los impactos de arma de fuego, falleciendo tres días después en un hospital.

Otro hecho de este tipo quedó registrado el pasado 27 de marzo, cuando elementos policiacos localizaron la altura del kilómetro 191 de la carretera de Delicias a Chihuahua, un vehículo Nissan Sentra de color gris, el cual en la parte trasera tenía los cuerpos de dos masculinos y una fémina.

Los tres infortunados tenían un disparo en la cabeza cada uno, además de huellas de violencia en diversas partes del cuerpo. El Automotor no presentaba reporte de robo.

El primer multi homicidio registrado en la ciudad en lo que va del 2023, fue registrado el pasado viernes 27 de enero, cuando dos varones y una mujer, todos de edad avanzada, fueron atacados con un arma de fuego, quedando los tres infortunados al interior de la vivienda sin vida.

Sin identificar aún a los agresores

Los responsables del ataque registrado la noche del lunes en un domicilio de Riberas de Sacramento que dejó a cuatro personas sin vida, no han sido identificados por parte de la fiscalía de distrito zona Centro, que informó que el lugar operaba como picadero y posible punto de venta de cristal.

El fiscal de distrito zona Centro, Francisco Martínez Valle, informó que, dos de las víctimas fueron identificadas como Maclovio C. V., de 49 años, así como Francisco Roberto C. A., de 28 años, que son padre e hijo y quienes vivían en el domicilio marcado con el número 2023 en el cruce de las calles Río Colorado y Río Senegal, mientras que las otras dos víctimas no han sido identificadas.

Esta es la segunda masacre registrada en la ciudad en un lapso de 15 días, la primera ocurrió el pasado 22 de mayo cuando cinco sujetos fueron asesinados al interior de un domicilio ubicado en la calle 13, entre Niños Héroes y Doblado en pleno centro de la ciudad, a unos cuantos metros de la comandancia de policía Distrito Ángel, así como de las cámaras de seguridad de la plataforma Escudo Chihuahua, sin que hasta el momento se tengan datos de los agresores.

Tras este hecho trascendió que, el grupo delictivo denominado “La Empresa” sería el responsable de perpetrar el ataque. Con relación a los hechos ocurridos este lunes en Riberas de Sacramento, el fiscal Francis Martínez expuso que, se tiene conocimiento de que el lugar en el que ocurrieron es un picadero y también un posible punto de venta de cristal, droga que tiene una elevada demanda en la ciudad, por su bajo costo y su alto nivel de adicción.

El fiscal informó que se realizan las indagatorias y hasta el momento no se ha determinado si las víctimas mortales de este ataque pertenecen a algún grupo delictivo, así como tampoco se tiene definido quienes son los responsables de este hecho.

Cabe señalar que, Riberas del Sacramento ha sido escenario de diversos hechos violentos en el presente año, pues a finales del mes de abril también se suscitó un ataque que cobró la vida de cuatro personas en aquel entonces se dijo que, el ataque fue perpetrado por integrantes del grupo delictivo de “La Empresa” mientras que las víctimas estaban relacionadas con la organización criminal “Los Chapos”, en ese mismo lugar, dos semanas antes, dos personas fueron asesinadas.