Sufro de violencia, pero no me rajo: Maru

Tomada de internet

Chihuahua– La alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reconoció ayer que diariamente recibe comentarios y ataques considerados como violencia política en su contra, sin embargo, dijo no afectarle, ya que su trabajo es servir a los chihuahuenses, por lo que “no se raja” aun cuando sigan las agresiones.

Aunque no especificó quiénes se han referido a ella, en días pasados se vertieron diversos comentarios desde Palacio de Gobierno, como los del gobernador Javier Corral Jurado, al decir que no cuidará a nadie sus aspiraciones políticas, en relación con las personas que presuntamente pudieran haber recibido dinero del exmandatario César Duarte, caso que ya se había descartado desde el año pasado hacia la misma alcaldesa.

“Yo la vivo a diario (la violencia política) en diversas circunstancias, pero debemos defender a las mujeres. Más allá de eso, no podemos dejar de trabajar. Si se está ejerciendo violencia contra una servidora, con Maru Campos, es algo que hay que saber administrar, hay que estar enfocados en lo que les preocupa a los chihuahuenses”.

“Yo soy alcaldesa y me toca responder por las necesidades y demandas a los chihuahuenses. Esta violencia no me puede distraer de mi día a día, como no le distrae a la mujer que sale a trabajar todos los días por sus hijos, que recibe violencia, pero no se raja para seguir adelante. Lo mismo hace Maru Campos y pues a darle”, manifestó.

Horas más tarde emitió un posicionamiento con un mensaje a la opinión pública en el mismo sentido.

“En los últimos días se hicieron señalamientos en contra de una servidora, a los que ya respondí puntualmente en medios de comunicación. De mi parte, y como alcaldesa de los chihuahuenses, no daré más declaraciones sobre estos temas. Deberán ser las instituciones correspondientes quienes se encarguen de dirimirlo, siempre apegadas al Estado de Derecho”, dijo en su mensaje.

“A los ciudadanos les digo que continuamos trabajando ante los retos de esta pandemia y el dolor que ha causado en materia de salud y economía, por eso hoy presenté el Plan de Reactivación Económica acompañada de todo el sector productivo de la ciudad, con una inversión de más de 287 millones de pesos para impulsar la actividad económica, recuperar empleos y que los chihuahuenses puedan llevar el sustento a sus familias.

“A mis compañeros de partido, mi familia, les digo que debemos trabajar por la unidad, hoy más que nunca, necesitamos un partido fuerte y unido, y saben que cuentan conmigo para lograrlo hoy y siempre. “Sigamos trabajando juntos por Chihuahua. Muchas gracias”, finaliza el mensaje publicado en sus redes sociales.

Hace varios días, el actual coordinador de gabinete municipal, y también exdirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez Robles, expuso que se han utilizado investigaciones para controlar el proceso de sucesión de Corral, desprestigiar a la alcaldesa y colocar a alguien “más consentido”, lo que ha arreciado la violencia política hacia la máxima autoridad municipal.

“En el 2016 se sacó el tema, en el 2018 volvió a salir el tema. Ya se acerca ya la elección interna de Acción Nacional o cualquier método que se vaya a decidir, vuelve a salir el tema, entonces sí tiene algo de política este tema”, dijo Campos Galván, quien consideró lógico que cercano el proceso electoral, aumenten los ataques.

