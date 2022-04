Sufrió TSJ intento de asalto en régimen pasado

Chihuahua.– “La llegada de Jiménez Castro fue evidentemente una imposición, su salida fue un resultado de todo ese desaseo con el que pretendieron asaltar al Poder Judicial”, dijo ayer la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta.

Esto, a raíz de la denuncia presentada por el magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, en contra del exgobernador Javier Corral Jurado y la exconsejera de la Judicatura, Luz Estela Castro Rodríguez, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Hernández Acosta señaló que “fue evidente el contubernio entre el exgobernador Javier Corral Jurado y los expresidentes Julio César Jiménez Castro y Pablo Héctor González Villalobos”.

Tras presentar su denuncia por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, Gabriel Sepúlveda señaló que el Poder Judicial del Estado se sumió en una crisis debido a las intervenciones del Ejecutivo, solapadas por quienes en su momento ocuparon la presidencia del TSJ.

Sobre esta denuncia, Hernández Acosta puntualizó que no se trata de un asunto propio del Tribunal, sino de una cuestión de derecho y de un tema que, en lo particular, interesa al magistrado Sepúlveda. No obstante, el TSJ se mantendrá atento a cómo fluye la investigación.

La magistrada subrayó que desde su llegada a la presidencia ha sostenido que el TSJ fue blanco de intromisiones y persecuciones. También consideró que el nombramiento de Jiménez Castro fue una imposición clara que derivó en su destitución por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En abril de 2018, el pleno de la Corte pidió la deposición de Julio César Jiménez Castro, quien asumió la presidencia del TSJ el 11 de noviembre de 2016 tras una polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, en su Artículo Segundo Transitorio, ordenaba la conclusión del período del entonces presidente, Gabriel Sepúlveda.

La SCJN declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo, luego de que el propio Sepúlveda promoviera la controversia constitucional 150/2016. Como efecto de la resolución, ordenó que el pleno convocara a una nueva elección de presidente, en la que resultó electo Pablo Héctor González.

Myriam Hernández refirió que por ahora no se han encontrado irregularidades o fundamentos para denunciar al magistrado Pablo Héctor González ni al ya retirado Jiménez Castro; sin embargo, de encontrar alguna situación anómala en la gestión de ambos, se tomarán las acciones correspondientes.