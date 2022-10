Sufrieron ataques cibernéticos diez diputados estatales

Chihuahua.— Diez diputados de la actual legislatura sufrieron ataques cibernéticos y de privacidad, y de acuerdo con miembros del Poder Legislativo pertenecientes a diferentes bancadas, la Policía Cibernética fue rebasada por los delincuentes que buscan información sensible de legisladores y actores políticos para diferentes fines.

En específico, el ataque se concentró en el sistema de mensajería de WhatsApp y en algunos casos también en las cuentas personales de Facebook, y en todos los casos han tenido que cambiar de números para recuperar cuentas personales.

PUBLICIDAD

El coordinador de los diputados del PAN, Mario Vázquez, fue uno de los perjudicados en fechas recientes, tuvo que abandonar su antigua línea telefónica y de mensajería que utilizaba para la gestión, y considera que se deben endurecer las penas en contra de estos delitos en contra de la población civil.

“Si fue hackeado el mismo Ejército Mexicano, imaginen qué está pasando con los diputados. Creo que es importante legislar, y por otra parte que las fuerzas de seguridad pública tengan los elementos, instrumentos, herramientas para detectar de donde provienen ese tipo de hackeos e incidencias a las comunicaciones privadas”, comentó.

“Hasta el momento no ha dado pie con bola, hay que decirlo, creo que es un tema a reforzar a nivel nacional y a legislar en el ámbito local, tenemos que asumirlo como un problema fuerte y no podemos que decir que no existe, ahí está el hackeo a las fuerzas armadas, y actores políticas que deberían estar protegidos junto a los ciudadanos”, agregó.

En el caso del WhatsApp, la intromisión en las cuentas se da a través del proceso de verificación en dos pasos, que forma parte del menú. Los delincuentes envían un mensaje falso a las cuentas objetivo y al acceder a la opción que les mandan, ‘autorizan’ la intervención a su cuenta desde equipos remotos.

Aparte de Vázquez Robles sufrieron robo de cuentas de WhatsApp Carla Rivas, Luis Aguilar y Georgina Bujanda (con licencia) del PAN; Leticia Ortega y Oscar Avitia. También los diputados de la pasada legislatura Jorge Soto y Fernando Álvarez, ambos del PAN y este último coordinador, fueron intervenidos a través de sus cuentas de mensajería.

El caso de los actuales diputados Ismael Pérez Pavía y Carlos Olson, ambos del PAN, los delincuentes no pudieron acceder a sus cuentas por percatarse antes del engaño; la cuenta de Facebook de Benjamín Carrera de Morena y Deyanira Ozaeta del PT también fueron objetivos, sin embargo sólo pudieron vulnerar la seguridad del primero, quien calificó el hecho como un intento de censurar sus opiniones y contacto con la gente.

Respecto del fenómeno diputado Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano, dijo que debe existir una verdadera estrategia del Gobierno estatal porque se tienen focalizados al Poder Legislativo y a los actores políticos como víctimas, y coincidió con Vázquez Robles en el sentido que la Policía Cibernética del Estado se encuentra rebasada.

“Hasta el momento no ha dado pie con bola, hay que decirlo, creo que es un tema a reforzar a nivel nacional y a legislar en el ámbito local, tenemos que asumirlo como un problema fuerte y no podemos decir que no existe, ahí está el hackeo a las fuerzas armadas, y actores políticos que deberían estar protegidos junto a los ciudadanos”, concluyó el coordinador panista.