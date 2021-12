Sufren animales dolor físico y estrés con fuegos artificiales

Chihuahua.— El Colegio de Veterinarios de Chihuahua, a través de su representante el veterinario Mauricio Muñoz, hizo un llamado a los chihuahuenses a evitar el uso de pirotecnia en este fin de año ante las afectaciones que puede conllevar a los animales de compañía como perros y gatos.

Explicó que su sensibilidad auditiva es diez veces mayor a la de los humanos, por lo que los ruidos de pirotecnia y balazos les provocan dolor físico y estrés. Esto hace que muchas de las mascotas intenten escapar de la zona, lo que las expone a sufrir accidentes que derivan en lesiones e incluso fracturas que cada inicio de año aumentan las revisiones y urgencias en consultorios hasta en 20 por ciento.

“Los animales tienen un oído más agudo, que puede percibir sonidos que nosotros no percibimos y esto representa magnificar el sonido que nosotros escuchamos hasta diez veces. Si a nosotros nos provoca malestar un cohetón para un perro es algo que se vuelve insoportable”, detalló.

“El uso de pirotecnia puede causarles problemas de trauma que puede durar varios meses, a veces dejan de comer, tomar agua, dejan de lado sus funciones habituales. Causa estrés que conlleva baja de defensas, probable susceptibilidad a enfermar de otro tipo de enfermedades en su mayoría infecciosas y con problemas de cambios de comportamiento y en su oído pueden hasta quedar secuelas de zumbidos y dolor”, abundó.

Dijo que aunque por muchos años se ha normalizado el uso de pirotecnia en las celebraciones, en los hogares particulares que los llevan a las calles, la ciudadanía es hasta hace poco consciente de que este tipo de diversiones afectan a los animales de casa, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad y a tener una buena acción para con ellos, al buscar medios de diversión que sean menos invasivos para la salud de los animales.

El profesional de la salud de los animales detalló que el sonido afecta no sólo a los perros, sino a la mayoría de la fauna silvestre y del hogar. Pues recordó que el sonido se utiliza incluso en la industria o la agricultura como contención de plagas para ahuyentar a todo tipo de animales, que dejan de acercarse a estas zonas, la contrariedad en el caso de la pirotecnia, es que perros o gatos están dentro de los hogares, y si bien su reacción es huir, al no poder hacerlo sufre de estrés e incluso han documentado casos en los que llegan a saltar de segundos pisos, o por las ventanas pues es tal la incomodidad y el miedo que les genera que las reacciones les llevan a otro tipo de riesgos.

“Hay que buscar ponerlos en una habitación en la que se evite el sonido de estas explosiones. Darles compañía y al ver que uno no se inquieta con el sonido hacerlo un poco más pasajero. Pero lo ideal es que la población no use estos métodos de festejo e incluso avisar a la policía si alguien los usa”, puntualizó.