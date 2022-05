Soy el mejor aspirante en Morena a suceder al presidente: Monreal

Chihuahua.- "Creo que soy el mejor aspirante en Morena a suceder al presidente López Obrador", afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el senador de la República por Morena Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista en conocido hotel del centro de la ciudad, Monreal declaró que se ha preparado por más de 40 años y en los últimos 25 años ha acompañado al actual jefe del ejecutivo federal.

"Soy fundador también de Morena, creo soy el más preparado para lograr acuerdos al interior de Morena y al exterior con otros partidos políticos.

Me considero un hombre conciliador, no soy ambicioso", expresó.

En el tema de los hidrocarburos defendió que es un asunto de soberanía nacional, que no está abierto a discusión con Canadá y EUA.

A pregunta expresa de si el gobierno de México fue doblado por Donald Trump dijo, "yo no le creo a Trump, como candidato puede decir muchas mentiras para congraciarse y decir que domina a México".

Sobre el comportamiento de los gobernadores de la franja fronteriza que se alinearon a las directrices del gobernador de Texas Gregg Abbott, "a mí no me gusto el comportamiento de los gobernadores".

No me quiero meter en temas de descalificar o no a Trump porque él es un candidato pero la sociedad norteamericana es muy madura.