Sondeo revela otros casos

Chihuahua— En un ejercicio periodístico realizado por este medio de comunicación tipo sondeo, más de cien mujeres externaron ser víctimas de este tipo de violencia, entre estos testimonios textuales se encuentran los siguientes:

“Hasta pensé en que los criminales tienen mejor trato, hasta parece que disfrutan ver a una sufrir por la pérdida del bebé y ni así tienen un poco en empatía”.

“Un miércoles en la noche acudí al hospital porque yo sentí que se me había roto la fuente y me dijeron que sólo me había orinado, por fortuna tuve mi cita de revisión el lunes por la mañana y el doctor me mandó internar de urgencia, porque ya no tenía casi líquido amniótico; dio instrucciones de provocarme el parto y no hicieron nada, me tuvieron 8 horas internada sin hacerme caso de que me sentía mal hasta que no aguante y vomité y vomité un líquido amarillo-negro, y fue hasta entonces que se acercaron a darme una gasa para que me limpiara, y para esto mis manos ya estaban torcidas y yo ardía en fiebre. Entré en parto seco y me metieron de emergencia al quirófano, mi hijo nació con alto riesgo de sepsis y no conforme con una cesárea de emergencia (vertical), dos practicantes me cocieron, una de abajo hacia arriba de un lado y la otra de arriba hacia abajo del otro lado. Aparte no me bajaba la leche y no me querían dar fórmula para mi bebé, hasta que una señora acompañante de otra paciente fue a exigir que le dieran fórmula para mi bebé, que se estaba poniendo amarillo”.

“Yo perdí a mi bebita el año pasado, fui a mi cita médica mensual en el seguro, le dije al doctor familiar que tenía ciertos malestares (era mamá primeriza), no me revisó. Mi cita fue a las 7:00 p.m., para las 9:00 tenía contracciones muy fuertes, para esto le mandé mensaje a mi doctor particular en el día, le dije que tenía un fluido y me dijo ‘mientras no haya dolor no hay problema’”.

“Yo me acabo de aliviar hace una semana. Terrible, más de 20 horas de parto donde me dejaron ahí sufrir y dilatar hasta el 10, tenía anemia y nadie revisó los estudios hasta el día siguiente, que cambiaron de turno, me decían que dejara de llorar porque iba a asustar a las demás”.

Comentarios como éstos y muchos más fueron parte de la investigación; al informarles que sería para una publicación, ellas aprobaron que sus testimonios fueran utilizados y coincidieron en que es fundamental que todos los sectores de salud, tanto públicos como privados, tomen conciencia y actúen para frenar esta situación. (Alejandra Sánchez / El Diario)