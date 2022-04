Soñamos con una comunidad libre y segura: LeBaron

Ciudad Juárez.— La inseguridad es el motivo fundamental para que la comunidad LeBaron, asentada en el municipio de Galeana, en la región noroeste del estado, busque el reconocimiento como comunidad que les permita la autonomía equiparable a la de los pueblos indígenas, basada en su unidad social, económica y cultural.

Con un Gobierno propio conformado por 36 integrantes, buscan impulsar un nuevo sistema democrático –no separatista– que les permita garantizar la paz y el desarrollo que ningún Gobierno le ha proporcionado hasta el momento a una comunidad con más de una decena de víctimas mortales, afirma Julián LeBaron.

Asegura que esta comunidad está orgullosa de ser chihuahuense y mexicana y todos sus integrantes coinciden en su hartazgo ante la ausencia de seguridad que le ha cobrado varias vidas a la numerosa familia.

En entrevista reciente, realizada a su salida del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federación, radicado en Guadalajara, Jalisco, el activista social compartió los avances de un proceso jurídico-político que buscan los más de 10 mil integrantes de esta comunidad familiar.

El Diario (ED): ¿En qué fase va este proceso?

Julián LeBaron (JL): El Tribunal Estatal Electoral reconoció que tenemos los derechos de una comunidad equiparable con una comunidad indígena, pero no son ellos los que hacen esa declaración, quien debe hacer eso es el Congreso del Estado y el Cabildo (de Galeana). Entonces, como las comunidades autónomas de Michoacán fueron reconocidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nosotros apelamos nuestro caso con la esperanza que se resuelva a favor.

Recientemente, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ofreció su apoyo a jurídico a los LeBaron para que se reconozcan sus derechos como comunidad tribal; además, presentaron el mes pasado la petición ante el Congreso del Estado.

JL: Pero eso puede ser muy tardado, entonces nosotros estamos apelando la petición de una revisión del Tribunal Estatal Electoral al Tribunal Regional que está en Guadalajara y como ellos ya resolvieron y no nos dieron lo que queremos, lo apelamos a la Sala Superior con la esperanza de que sea la que resuelva a nuestro favor.

ED: ¿Cuál es la propuesta de Gobierno?

JL: Se divide en cuatro poderes: las 36 personas que lo conforman se dividen en el Cuórum Civil, que son tres personas que se encargan de los problemas civiles; el Cuórum Económico, conformado por tres personas que se encargan de los asuntos de economía, y finalmente el Cuórum Social y Educativo.

Luego tenemos el Cuórum de los 12, que son 12 personas que fungen básicamente como jurado para determinar en cualquier conflicto quién tiene o no la razón.

Estas 12 personas son gente normal de la comunidad que tiene sentido común y son electos por su madurez y la confianza que se tiene de que su juicio va a ser justo en caso de un conflicto.

Este sistema de Gobierno es un reflejo de nuestros usos y costumbres desde tiempo inmemorial, así es como hemos funcionado.

ED: ¿Cómo se sostendría este gobierno?

JL: Vamos a reclamar proporcionalmente los recursos que nos tocan del municipio, pero en el Gobierno de 36 personas la gente no cobrará por sus servicios y será un esfuerzo de organización filosa, efectiva y eficiente, que no se necesiten a menos que haya una emergencia. La visión que buscamos es de un Gobierno que sea tan efectivo que nadie los necesite y a la hora que los necesitemos sea una herramienta efectiva para proteger a los inocentes, la vida, la propiedad y la libertad. Soñamos con una comunidad libre y segura.

ED: ¿Julián LeBaron busca el liderazgo de la comunidad?

JL- No, yo ni siquiera tengo puesto.

ED: ¿No se teme caer en cacicazgos?

JL: Yo creo que siempre existe ese riesgo, pero al estar dividido entre tantas personas el liderazgo de la comunidad, es mucho más difícil que se concentre el poder y que sea insuperable para la comunidad remover a cualquier persona que sea abusiva en el ejercicio de su autoridad. Aquí todos somos una misma familia, somos más de 10 mil lebarones.

ED: ¿Se busca entonces un Gobierno sin políticos?

JL: Lo que queremos es que podamos asentarnos con una visión de Gobierno a largo plazo, no con alguien que va a estar ahí por cuatro años y después nadie sabe cuáles van a ser los planes del siguiente que llega. No es posible prosperar con una visión tan cortoplacista, no se puede hacer nada en cuatro años que realmente vaya creciendo y acumulándose con una visión de largo plazo.

ED: ¿Por qué no se había buscado antes este sistema de Gobierno?

JL: No había la necesidad urgente de buscar soluciones, este mecanismo es un reflejo de nuestra forma interna, voluntaria, de resolver los problemas sociales desde nuestra cosmovisión religiosa y nuestras tradiciones.

ED: ¿Temen reacción del crimen organizado?

JL: No sé qué vaya a pasar pero nosotros no podemos ceder ante ese chantaje, más del 70 por ciento de nuestra comunidad son menores de 16 años y ése no puede ni va a ser el futuro de nuestras familias.

ED: ¿Qué sigue?

JL: Ya está la petición en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si el Gobierno municipal y los partidos políticos fueran capaces de proteger la vida y la sociedad, no tendríamos ningún interés en hacer el esfuerzo que se requiere para un autogobierno, pero como no lo logran estamos obligados a buscar soluciones.

A nosotros si algo nos une no es la religión, en lo que estamos unidos es en la convicción de que el derecho a la vida a la libertad y la propiedad anteceden cualquier Gobierno y es el jale del Gobierno, que es hacer que se respeten esos derechos, y si no lo hace se vuelve una obligación religiosa y moral buscar esa protección, no solamente por el compromiso que se tiene con los hijos, sino que es un compromiso que tenemos con Dios mismo.

No queremos dejar de ser chihuahuenses ni mexicanos, pero creo que el tipo de Gobierno al que suscribimos no es lo que nos hace mexicanos, es algo diferente, somos orgullosamente chihuahuenses y mexicanos y se ha derramado nuestra sangre en Galeana y la vamos a defender aunque nos cueste la vida.