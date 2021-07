Son poderosas chihuahuenses

La edición 2021 de Mujeres Poderosas de la revista Forbes reconoce a cuatro mujeres chihuahuenses, tres de ellas de esta frontera, que han contribuido a la recuperación del país en la esfera corporativa, política, social y artística.

Ellas son Maite Ramos, directora general de Alstom en México; Andrea Meza

Miss Universo 2020; Teresa Ramírez, ingeniera rarámuri que ideó un mecanismo para limpiar agua con flores cempasúchil; y Alejandra de la Vega, dueña del Club Juárez de Futbol y actual titular de la Secretaría de Economía estatal.

Maite Ramos

En sus manos, el tren maya

Maite Ramos, de Alstom en México, nació en la Ciudad de México en 1974, pero vivió la mayor parte de su vida en Ciudad Juárez (de 1977 a 1999). Hoy lidera el mega proyecto del Tren Maya.

La contadora pública egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Ciudad Juárez trabajó durante su juventud en el Despacho Profesional Ramos Negrete y Asociados antes de partir a la Ciudad de México con su esposo, el periodista Jorge Zarza, en 1999.

Para Ramos, quien lleva varios años en el sector del transporte, le ha tocado abrir brecha por que aún son pocas las mujeres en ese nicho, contó a Forbes.

Destaca que con esta experiencia hoy se permite dar a las mujeres un consejo: Perder el miedo y confiar en sus capacidades ante cualquier circunstancia, algo que no es sencillo de lograr pero en lo que todos los días necesitan trabajar.

En entrevista con la revista Forbes, Ramos dijo que desde su perspectiva uno de los más importantes apoyos que pueden recibir las mujeres para poder seguir creciendo proviene de ellas mismas. “Yo soy una convencida de que las primeras que nos tenemos que dar valor somos nosotras”, aseguró.

En 2020 Ramos también ocupó un lugar en la lista de las 100 mujeres más poderosas para la revista.

Alejandra de la Vega

Presente en el mundo del futbol

Alejandra de la Vega, juarense dueña del Club Juárez de Futbol y actual secretaria estatal de Economía, es otra de las distinguidas en el listado.

Estudió ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y cuenta con estudios también en el Instituto Panamericano para la Alta Dirección Empresarial (IPADE), en la Ciudad de México.

De la Vega lleva el mando del Club Juárez de Futbol, mejor conocido como Bravos de Juárez, equipo profesional de Primera División de México con sede en esta ciudad fronteriza.

Para la empresaria juarense, las mujeres cada vez acaparan más terreno en el ámbito deportivo. “Yo creo que el futbol es sin duda uno de los sectores donde participamos pocas mujeres, pero sí vamos avanzando, cada vez estamos metiéndonos más, hoy ya tenemos la Liga MX Femenil, además de abanderadas y más, porque creo que como en otros muchos ámbitos aquí también necesitamos una mayor participación femenina”, compartió con Forbes.

Considera que el talento no tiene sexo y que las mujeres son las mejores para tomar determinada responsabilidad. “Yo soy creyente de que el talento no tiene sexo, no creo que debemos de estar en un lugar únicamente por el hecho de ser mujeres, sino porque somos las mejores para tomar determinada responsabilidad”, afirmó la ejecutiva a Forbes.

Andrea Meza

Belleza a la defensa de la mujer

Andrea Meza, Miss Universo 2020 nacida en la ciudad de Chihuahua y de 24 años de edad, es otra de las 100 Mujeres Poderosas.

La joven ingeniera en sistemas computacionales egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y representante de la campaña de promoción turística Ah Chihuahua, se ganó este año un lugar en el listado.

Enfocada a la defensa de los derechos de la mujer, en Ciudad Juárez se sumó a la campaña ‘Rechazar el acoso callejero también es sana distancia’, promovido por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) desde agosto de 2020.

Ahora como embajadora de la campaña, la reina de belleza asumió el compromiso de ayudar a cambiar el entorno en donde se mueven las mujeres, para que lo hagan con libertad y seguridad.

De visita en Juárez tras su coronación, Meza urgió a cambiar el machismo tan arraigado. “Es importante seguir pidiendo a esta sociedad que cambiemos los roles de género tan marcados que tenemos; el machismo tan arraigado de nuestra cultura”, expresó la Miss Universo 2020 durante una entrevista.

“El mensaje que quiero dar a la población es que analicemos un poquito nuestras acciones, de qué manera estamos tratando a nuestras mujeres, a nuestras madres, hijas, hermanas, y el cambio se va a generar ahí”, agregó la chihuahuense en entrevista exclusiva con El Diario.

Teresa Ramírez

Cuida del medio ambiente

La ingeniera rarámuri Teresa Ramírez, que ideó un mecanismo para limpiar agua con flores cempasúchil, también destaca en el listado de las mujeres más poderosas.

Teresa es originaria de Bacaboche, un rancho muy cercano a Creel, en la Sierra Tarahumara; desde los 11 años vive en la ciudad de Chihuahua y de muy pequeña le llamó la atención la horticultura.

Con una ingeniería en horticultura por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Ramírez ha logrado limpiar el agua gris por medio de flores cempasúchil y crisantemo.

Durante una anterior entrevista con El Diario de Chihuahua explicó su proyecto: “Se siembran semillas de crisantemos y cempasúchil en humedales, los cuales reciben el agua gris (regadera, lavadora, trastes) en goteo durante todo el día, esa agua se filtra en la tierra de las plantas y sale limpia, lo que permite sea utilizada en otras actividades como regar plantas, lavar el carro o hacer la misma limpieza; sólo no es apta para beber o preparar alimentos”.

Añadió que se puede adornar la casa con flores y con este sistema práctico que permite contribuir al medio ambiente, se ahorra dinero en el hogar y se tiene una actividad familiar que implica el cuidado y responsabilidad del uso de los recursos naturales.

“Nos gustaría enseñarle a la población este proceso, así se puede aprovechar el líquido, esta idea no es tanto venderla, sino llevarla a la gente y ayudar”, explicó.

