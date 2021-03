Son bravuconadas, dice consejero jurídico

Chihuahua— El consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés, calificó como una “bravuconada” la declaración de Francisco Molina, abogado defensor de la candidata a gobernadora por el PAN y el PRD, María Eugenia Campos Galván, de que demandarían al gobernador, al secretario general y al consejero jurídico del gobierno estatal, por violar la presunción de inocencia de su representada.

“Yo nomás lo veo como una bravuconada del abogado Paco Molina, yo creo que realmente anda sin leer bien el expediente. Él habla de una supuesta violación a una suspensión que dice concedió un juez de distrito, pero esa suspensión ya fue modificada por Tribunal Colegiado de Distrito aquí en Chihuahua capital”.

Mediante entrevista telefónica, comentó que el Tribunal Colegiado estableció que el gobernador tenía la obligación de informar con relación a las políticas públicas que lleva a cabo la administración de Javier Corral Jurado, por lo que no habría la violación de la presunción de inocencia.

“Con el revés. Este amparo estableció que el gobernador no sólo tiene obligación de manera general o genérica de informar sobre situaciones que acontezcan en el estado, como lo es la Operación Justicia para Chihuahua, además de que la alcaldesa debe de someterse a un escrutinio como cualquier otra ciudadana.

“Situación que el gobernador no lo ha realizado, no lo ha dicho, no lo ha hecho en ninguna de sus declaraciones. No existen elementos para una relación a la suspensión”, dijo.

Respecto a que en esta demanda también incluirán al secretario general de gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, y al propio consejero jurídico, Espinoza Cortés explicó que no son autoridad responsable en dicho amparo promovido por Campos Galván.

“Por lo tanto no estamos vinculados al cumplimiento de una suspensión, en donde ni siquiera somos parte el consejero jurídico y el secretario general de Gobierno”, citó.

Espinoza Cortés comentó que el Tribunal Colegiado ya había modificado esa suspensión, emitida el 5 de diciembre del 2020, tres días después de que la alcaldesa con licencia y su equipo de abogados, obtuvieran dicho recurso.

“Realmente es una cortina de humo, están en el derecho de promover lo que les convenga, nosotros de defendernos, y pues iremos hasta las últimas consecuencias”, finalizó.

Aún no hay día para audiencia

Francisco Molina Ruiz, licenciado y defensor de María Eugenia Campos Galván, precisó que aún no tenían fecha de cuando estarían presentando la demanda en contra del mandatario estatal Javier Corral Jurado, el secretario general de gobierno Luis Fernando Mesta Soulé, y el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés, por violar la presunción de inocencia de su representada legal, por medio de diversas declaraciones.

“No hay una fecha determinada, estamos acabando de integrar el expediente para darle cuenta al juez de distrito, de que se está violando la suspensión por él (Javier Corral Jurado) y a través de interpósitas personas, que son el consejero y el secretario de Gobierno”, explicó.

Mediante entrevista telefónica comentó que será el juez de distrito quien, en los términos de la ley de amparo, tome la determinación correspondiente y hacerlo saber al fiscal general, para que éste proceda conforme con lo que marca la ley en el proceso de violación al amparo.

El representante legal explicó que esta violación a la presunción de inocencia, traería como consecuencia la destitución de los tres involucrados o de cualquier funcionario que emitiera declaración alguna sobre dicho caso. “Vienen ahí unas penas privativas, en relación a las violaciones que se comenten en la ley de amparo”, citó.

Molina Ruiz comentó que el juez de distrito ordenó al gobernador que dejara de pronunciarse y dejara violar la presunción de inocencia, a lo cual el gobernador ha dejado de obedecer o no ha mostrado interés por hacer caso.

“Ahora se le sumaron los otros ayudantes y entonces ahora, lo que no dice el gobernador pues lo dicen los otros y pues al final de cuentas no entienden cuál es el sentido de la resolución de amparo y cuáles son sus alcances”, declaró.

Francisco Molina Ruíz informó que hasta el momento no hay fechas agendadas en el Tribunal Superior de Justicia, para dar seguimiento a los procesos abiertos en contra de su representada.

Explicó que esta situación no se ha generado porque el amparo que se resolvió ayer martes, ordenaba que se revise el contenido de las carpetas ante el juez de control y él determinará si están completas o no.

fmartinez@diarioch.com.mx

