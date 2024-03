'Son 22 años de ausencia'

Chihuahua, Chih.- “Paloma, confío ciegamente en que algún día nos volveremos a ver… Hoy son ya 22 años de ausencia, de tener una silla vacía y de vivir con un dolor permanente en el corazón. Estoy agradecida con Dios por ser mi fortaleza, mi sustentador y mi redentor”, expresó Norma Ledezma Ortega, madre de Paloma Escobar Ledezma, víctima de feminicidio.

Tras la pérdida de su hija quien fue encontrada sin vida en la carretera Chihuahua-aldama, Ledezma Ortega, se convirtió en activista y fundadora de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas (JPNH), la cual hasta el momento, apoya y acompaña a madres y familiares de víctimas de desaparición.

Paloma, (quien en ese momento tenía 16 años), salió de su casa el dos de marzo del 2002 hacia el centro de la ciudad, con la finalidad de asistir a su clase de computación. Ese, fue el último día que sus seres queridos supieron algo de ella.

Veintisiete días después, (el viernes 29 de marzo), las autoridades le entregaron a Norma el cuerpo de su hija en una caja. En ese entonces solamente había una unidad de delitos sexuales y ahí iban a dar todos los casos, además; de acuerdo con lo que Norma recuerda el personal era muy insensible y no se hablaba del término feminicidio ni de perspectiva de género.

“Mi anhelo era recuperarla con vida, sin embargo, algo me decía que ella ya no estaba en este mundo y la mañana del 29 de marzo del año 2002, llegaron a mi casa policías judiciales y me trasladaron a las oficinas de la subprocuraduría. Ahí me avisaron que habían encontrado el cuerpo de una mujer en el kilómetro 4 y medio de la carretera Aldama, muy cerca de las instalaciones del C4”.

Ante la sed de justicia, Norma decidió prepararse y estudiar derecho con la finalidad de ayudar a otras madres y padres que viven la angustia de no saber nada sobre el paradero de alguno de sus familiares.

Actualmente, el Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en la 51 y Rosales, lleva el nombre de Paloma Escobar Ledezma en honor a esta víctima, quien murió a causa de la violencia que viven día con día las mujeres en el estado de Chihuahua.

“A aquellas personas que amaron y que aún recuerdan a mi Paloma y que siguen acompañándome; Dios las bendiga siempre”, expresó Norma.

En agosto de 2023, Norma Ledezma Ortega fue nombrada como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave) y según sus palabras, ella jamás imaginó estar en un cargo como este, ya que luego de vivir un tormento con el feminicidio de su hija Paloma Escobar Ledezma, esta mujer se dedicó al activismo y a acompañar a familiares de víctimas a través de la asociación civil que ella misma fundó y misma que lleva por nombre: “Justicia para Nuestras Hijas”.

Norma asumió la responsabilidad de estar al frente de un cargo público que acompaña a víctimas y aunque esto no estaba en sus planes y su respuesta inmediata fue “no”, finalmente accedió debido al impulso de otras organizaciones y tras varias pláticas con su hijo Fabián.

“Para mí era un rotundo no, pero varias organizaciones se sumaron y decían que yo podría estar al frente de esta Comisión y bueno, dialogándolo con mi familia, particularmente con mi hijo Fabián vimos las ventajas y desventajas que tendría yo después de 21 años de formar Justicia para Nuestras Hijas como propia víctima indirecta y ahí vimos que había la posibilidad de que desde acá podríamos hacer más por las personas y que también estaríamos ayudando a víctimas de otros delitos”.

En 2002, Norma pasó por todo un proceso y además de lo de su hija, ella también vivió en carne propia el trato indigno por parte de las autoridades, razón por la cual, esta activista trabaja en esta área desde una manera más empática.

¿QUIÉN ES NORMA?

Norma Ledezma es licenciada en Derecho, con maestría en Constitucional y Amparo, ambos grados otorgados por el Centro de Estudios Superiores del Norte. Además, es fundadora de la organización civil Justicia Para Nuestra Hijas, en la cual se desempeñó como coordinadora general desde 2008.

Su papel como defensora de los derechos de las víctimas de feminicidio, trata de personas y desaparición forzada en el estado, le ha valido ser galardonada con diversos premios nacionales e internacionales.

Participó como oradora en la 59 Sesión de la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU en 2003, y ha impartido múltiples talleres y conferencias en temas de la misma índole, tanto dentro como fuera del país.

En 2020 fue reconocida como finalista del premio Martin Ennals en Ginebra, Suiza por su labor en materia de defensa de mujeres víctimas de crímenes de diversa índole y en 2022 fue elegida como ponente en la “Presentación de la guía de Aplicación de la Ley Modelo Interamericana", evento de impacto internacional organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actualmente forma parte del programa de la Unión Europea "Protejamos sus voces" y participa de manera directa como asesora jurídica y coadyuvante, en más de 300 casos activos de los delitos relativos a la privación de la libertad y de la vida, en 17 municipios de Chihuahua.

En agosto de 2023 fue nombrada como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave)