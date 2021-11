Son 18 las irregularidades encontradas en Educación

Chihuahua.— Un total de 18 irregularidades “importantes” fueron detectadas en la Secretaría de Educación tras la revisión de las actas de entrega-recepción en materia financiera y administrativa, mismas que ya fueron presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, informó el secretario de Educación, Javier González Mocken.

Asimismo en el tema de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación por la aplicación irregular de recursos en el Cobach por hasta 449 millones de pesos, señaló que aún no han sido notificados, por lo que esperarán para determinar hasta qué punto se solventan tales observaciones.

“Como lo hemos dicho ya hay varias irregularidades presentadas con toda anticipación a la Secretaría de la Función Pública. Esta a su vez conforme a la ley de entrega recepción vigente les da un término de 15 días a los exfuncionarios para que manifiesten lo que a su derecho convenga y luego se establece un procedimiento de análisis jurídico para saber si procede una falta administrativa o procede una consignación ante el órgano persecutor que en este caso es la Fiscalía General del estado”, dijo González Mocken.

Apuntó a que se trata de observaciones en materia financiera y administrativa, sobre todo en Ichife y otros órganos, como la utilización de recursos con asignación específica que se utilizaron para otros fines.

Esperan en Bachilleres

En el caso del Cobach señaló que aún no han sido notificados pero al ser observaciones abiertas esperan.

“Sólo tenemos la información periodística, porque no hemos recibido notificación de la ASF, según me informa el director del Cobach. Pero obviamente estaremos muy pendientes… Tradicionalmente y no quiero adelantar juicios al respecto son auditorías que tienen que irse cerrando para ir bajando el monto de lo que señala la auditoría. Sin embargo, la instrucción de la gobernadora es poner orden las cosas en casa. Estamos estableciendo equipos de trabajo jurídicos para que esas irregularidades sean aclaradas”, puntualizó.