Somos blanco de grupos criminales: empresarios

Delicias— “Somos blanco de ciertos grupos criminales, lo que nos hace sentir que estamos en tiempos de temor e indefensión”, dijo ayer el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Arturo Dávila Dosal, tras el secuestro en esta ciudad del empresario Carlos Cuevas.

El también empresario agregó que “como constructores somos vulnerables por la inseguridad que estamos viviendo, pero esto no es nada más en Chihuahua sino en todo el país”.

El presidente de CMIC reiteró que espera que este tipo de situaciones no se sigan presentando, y mencionó que Carlos Cuevas es miembro de la Cámara desde hace un año, “ya que cuenta con una concretera y blockera y lidera como constructor; espero que las investigaciones avancen en sentido favorable”.

Solicitó a las autoridades que este tipo de situaciones sean manejadas lo antes posible, porque en estos casos el riesgo que tienen las personas es latente, pues entre más tiempo pase, menos esperanza hay de que se resuelva de buena manera.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la familia de Carlos Cuevas se encuentra bajo el resguardo luego de que fue liberada por el grupo criminal que irrumpió en la casa del empresario de Delicias la madrugada del martes.

El fiscal general, César Peniche, indicó que la hija y las nietas del empresario están bien físicamente. A 48 horas del secuestro del empresario, el fiscal dijo que se mantiene el operativo de búsqueda y refirió que la hija y las nietas estaban asustadas por lo ocurrido, pero que su condición es buena.

Desde que inició el operativo de búsqueda, las autoridades se han centrado en la región sur de la entidad, ya que se presume que se trata de una acción de una banda que opera en esa zona, además de que se ha extendido a otras entidades, como Coahuila y Durango.

Hasta ayer no se había establecido si se trataba de un secuestro con fines de exigir un pago para liberarlo.





Fracaso en seguridad: Bazán

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, lamentó ayer el secuestro de Cuevas, caso que dijo “refleja el fracaso en seguridad de las autoridades estatales”.

“Yo conozco bien a Carlos, hemos coincidido en varias ocasiones. Lamentamos que se presente esta situación y es un evidente fracaso por parte de las autoridad estatal. No hay control, no hay orden, no hay seguridad. Esperemos esté bien y se de a conocer su paradero”, comentó el legislador priista.

Criticó que el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, enviara la iniciativa para crear una nueva Secretaría de Seguridad Pública Estatal que estaría separada de la Fiscalía General del Estado (FGE), “es simplemente un intento fallido, porque es claro que la inseguridad e impunidad gobiernan en la entidad”.