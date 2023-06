Solucionemos el problema del agua sin revanchas políticas: Estrada

Chihuahua, Chih.- Debido al intenso calor que supera los 40 grados a la sombra, el agua resulta más importante que nunca y por ello que el desabasto que se ha dado en los últimos días es inadmisible, al igual que la falta de sensibilidad y el revanchismo partidista que ha imperado en el tema, consideró el diputado Cuauhtémoc Estrada.

El coordinador de los legisladores de Morena en el Congreso llamó a buscar una solución real al problema, pues dijo, más de 36 mil habitantes de la capital del estado en los últimos días han dejado de recibir 6 millones 751 mil litros de agua, según las propias cifras de la Junta Municipal del Agua, en ciudad Chihuahua.

“Hay una problemática seria, pues se ha presentado una falta del suministro del agua potable en algunas ciudades del estado, como Chihuahua y Juárez, y vimos manifestaciones esta semana, bloqueando incluso calles, por la falta del servicio, hay un llamado a la Junta Central de Agua, para que ese suministro llegue…Y lo que aquí no se vale, es que Junta Central o la Comisión Federal de Electricidad, o los políticos de un color o de otro, empiecen a decir que es culpa de tal o cual dependencia. Pues ello no le soluciona el problema a nadie, eso no le soluciona al ama de casa que tiene niños, que tiene enfermos, al hombre que va al trabajo y requiere de agua en su domicilio; aquí no se trata de ser Poncio Pilatos, se trata de resolver la problemática” declaró el morenista.

Llamó a las autoridades estatales a que reúna a las autoridades de la Junta Central de Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, para analizar la verdadera problemática, para saber si en verdad es una falta de electricidad en los pozos, o si como se dice en algunas versiones, hay pozos de la junta con energía pero sin funcionar.

“De nada sirve a los habitante de Chihuahua y Juárez que se estén echando la pelotita y que se culpen unos a otros; lo que quieren esos habitantes es agua y no revanchas políticas. Así es que el llamado a la autoridad estatal, pues es la gobernadora de este estado, es a que realice una mesa institucional de manera inmediata para que estas dos dependencias doten de agua a las familias chihuahuenses”, concluyó Estrada Sotelo.