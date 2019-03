Sólo por drogas, cargos vs presuntos asesinos

Chihuahua— Los tres hombres, entre ellos un menor, que fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato del director administrativo de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores, y su escolta Alejandro López, enfrentarán primero los cargos de delitos contra la salud, narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivos del Ejército, de acuerdo con la información que dio a conocer una fuente de la Fiscalía General de Justicia.

En el caso del menor se le presentó en una audiencia ayer por la mañana y se le formuló imputación por los delitos antes descritos, y el juez de Control le dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Aunque este imputado fue detenido en el mismo lugar que los otros dos, la ley establece que para los adolescentes la puesta a disposición debe ser en 36 horas; sólo en el caso de los adultos corresponde 48 horas.

Ante lo anterior, los otros dos imputados pudieron haber sido puestos a disposición de un juez la noche de ayer, con posibilidad de que den fecha para hoy por la mañana.

La orden de cateo que se ejecutó para el arresto de los presuntos responsables fue al parecer por el delito de narcomenudeo, es por ello que enfrentarán los cargos ya mencionados que son consecutivos a la acción realizada por la evidencia encontrada.

En cuanto al doble homicidio, se tienen los elementos de prueba en su contra ya integrados a la carpeta de investigación, para poner a los tres imputados a disposición de un juez, en el caso del menor, a uno de adolescentes infractores, indica la fuente.

Cabe mencionar que no existía flagrancia al momento del arresto en el caso del doble homicidio, pero sí por los otros delitos.

Les aseguraron armas tipo fusil de asalto calibre .223, dos de ellas cortadas, y una pistola calibre 9mm, así como cartuchos, droga conocida como cristal y mariguana en cantidades considerables.

La ubicación del domicilio en la colonia Campo Bello fue a consecuencia de una revisión en varias cámaras de la plataforma Escudo Chihuahua y de negociaciones.

Cabe mencionar que el supuesto cuarto detenido por el doble homicidio, que dio a conocer el gobernador Javier Corral, sí fue parte de un arresto por narcomenudeo, pero en otro lugar al de los otros tres, pero aparece en calidad de testigo en este caso.

La Fiscalía General no ha emitido información oficial respecto a la investigación, incluso el fiscal general César Augusto Peniche respondió ayer que no había duda que se trataba de los presuntos responsables, pero no se podían revelar detalles. Añadió que no hay un móvil como tal pero cuenta con elementos de prueba importantes.