Sólo hay un detenido por el accidente

Chihuahua— La tragedia del camión de pasajeros “pirata” de la empresa Nómada Tours, que dejó como saldo 14 personas muertes, hasta el momento solamente tiene como responsable a un chofer de 26 años, quien permanece internado y que perdió un brazo por el accidente, pero hasta ayer no había información de la empresa que organizó el viaje ni de los agentes de la Policía Federal que según los lesionados aceptaron sobornos para dejarlos circular con sobrecarga.

Tras dichos en contra de la Policía Federal, El Diario buscó la postura del inspector del destacamento en Delicias, Hugo Marroquín, sin embargo, al preguntar por él, los elementos evitaron responder cualquier cuestionamiento, argumentando que es la Coordinación Estatal de la PFPDC quien debe de dar alguna declaración.

“No podemos informar al respecto” señalaron, mientras que este tipo de camiones ‘piratas’ siguen circulando.

Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz, criticó que las autoridades, ya sean estatales o federales, no presenten los avances en las investigaciones contra las empresas, ya que son las que deben responder ante las víctimas.

Recalcó que la falta de información sobre la empresa responsable del camión Nómada Tours, genera incertidumbre entre las víctimas.

El día del accidente los pasajeros lesionados que se encontraban al exterior del Hospital Regional denunciaron que “saliendo de Juárez se pararon a darle dinero al federal de caminos, por las pacas que llevaban”.





No es la primera vez

Néstor Armendáriz recordó que no es la primera vez que solamente se tiene a un chofer detenido, que no podrá responder ante las víctimas. En este caso los costos e indemnizaciones que serían de seis millones de pesos.

Puso como ejemplo un accidente ocurrido el 22 de diciembre del año pasado, en el que cuatro personas murieron cuando una van en la que viajaban entre Chihuahua y Juárez se volcó por el exceso de velocidad, pero luego del percance no se supo si la unidad tenía seguro, pero en especial quién era el responsable.

Hasta ayer, la Fiscalía General del Estado informó que el chofer Cristian D. M., está detenido y que el miércoles continuará su audiencia ya que está acusado de homicidio imprudencial, además de que dio positivo al consumo de cristal.





'Encargados no hacen su trabajo'

“Esto es un negocio fuera de la ley y en algún momento ya se debe detener toda esta anarquía en la que se pone en riesgo la vida de las personas... no es justo que personas sin escrúpulos se aprovechen de que si no pasa nada ganan dinero y si pasa ellos no tienen ninguna responsabilidad”, dijo ayer el delegado en Chihuahua de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Genaro Morán.

Por otra parte, Teófilo Gutiérrez, comisario de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, apuntó a su vez que no es una tarea fácil asegurar este tipo de vehículos que tienen permisos de Turismo expedidos en otros estados, como en este caso Hidalgo, y que en realidad hacen viajes con origen y destino de pasajeros.

“Los mismos choferes ponen de acuerdo a todo el grupo de pasajeros para que en caso de una inspección de la Policía Federal digan que forman parte de un grupo que alquiló el camión”, comentó Teófilo Gutiérrez.

Aseguró que aun así se logran de forma reincidente aseguramientos de este tipo de unidades por otros motivos tan igual de graves como placas sobrepuestas o alteración del permiso correspondiente donde se asienta que el vehículo es más nuevo, dijo.

Genaro Morán asintió que ellos recogen al pasaje de otros camiones “piratas” sobre la carretera cuando las unidades son requisadas por la Policía Federal. “Me constan los operativos; nosotros mismos los levantamos en apoyo a la Policía Federal”, dijo del delegado de Canapat.

Mencionó que son varios años con esta problemática y las autoridades deben hacer un trabajo conjunto, “pero no lo hacen”.