Sólo acude uno de los testigos de Antonio P.

En el marco del desarrollo de la audiencia de vinculación de Antonio P., exvocero estatal en la pasada administración, fue presentado el testimonio del hijo del imputado, Pablo P., a quien le fue cuestionado si conoce a las demás personas que están implicadas en la acusación, Cristina L., Susana R., y Efraín Maldonado, lo que el joven mencionó que sabía de ellos a través de publicaciones, pero que no los conocía.

La defensa del exfuncionario solicitó que para esta audiencia acudieran, además del hijo del imputado, el subsecretario de Hacienda, Guillermo Luján, y la exdirectora del Comité de Adquisiciones, Carolina Córdova, pero según un informe de la Fiscalía General del Estado, no fue posible notificarlos, ya que no estaban localizables. El objetivo era señalar que no existe una relación con los demás señalados en la acusación.

El abogado defensor de Antonio P., argumenta actualmente que la Fiscalía General no ha logrado evidenciar que su defendido, ni la persona con quien lo relacionan, tuvieron un beneficio con los contratos que supuestamente asignó de manera ilegal; recalcó que Antonio P., no es responsable de lo que hubiera realizado la exdirectora de Administración de Comunicación Social, Cristina R.