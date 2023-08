Solicita César D. amparo contra acciones de SRE

Chihuahua– La defensa del exgobernador César Duarte solicitó un juicio de amparo contra el proceso que derivó en la segunda orden de detención de su cliente. Héctor Villasana, quien encabeza a los abogados que representan al exmandatario, explicó que el amparo solicitado es contra la acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el juez que liberó la orden de detención debido a que se basaron en un documento que, a su criterio, no cumple con los requisitos para esta clase de procedimientos.

El Diario cuenta con el documento enviado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos mediante el que autorizó la excepción a la regla de especialización del Tratado de Extradición, en el cual se establece que la solicitud enviada por el Gobierno Mexicano provee de bases suficientes para imputar una nueva causa penal al exmandatario; sin embargo, no especifica cuáles son los criterios para llegar a dicha conclusión.

PUBLICIDAD

Según explicó el representante legal, fue ayer cuando solicitaron el juicio de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito. “El documento no cuenta con los requisitos de validez, está en inglés, sin traducción, ni apostilla, ni firma del funcionario público que lo remite, sin sellos, sin membrete; una comunicación de ese nivel no puede estar de esa manera, no existe la certeza de la validez de ese documento, tan es así que el propio juez ordenó recabar todo el expediente para verificar la validez”, mencionó.

El documento emitido en los Estados Unidos tiene fecha del nueve de agosto de este año, mientras que en Relaciones Exteriores fue recibido hasta el 21 de agosto. De esta instancia fue turnado a la Fiscalía General de la República, la cual envío la notificación a la Fiscalía General del Estado, por lo que fue solicitada la orden de detención y ejecutada ese mismo día, lo que derivó en la causa penal 1260/2017, por peculado por 120 millones de pesos.

Reanudan hoy audiencia intermedia

La jueza Valentina Meléndez, quien lleva el proceso contra el exgobernador del estado César D. por la causa penal 3041/2019, descartó que vaya a ser revelada la identidad de los testigos protegidos, luego de que la defensa del imputado cuestionó los criterios mediante los cuales fue determinado darles este beneficio.

Ayer durante la cuarta jornada de audiencia intermedia, la defensa había señalado que no estaba justificada la identidad reservada para los testigos protegidos, los cuales suman ocho en este caso, pero la representación del Ministerio Público recalcó que la figura del testigo protegido está incluida en la legislación, así como en los tratados internacionales.

La jueza apuntó que no era válido el argumento de la defensa y a las 12 del día ordenó suspender la audiencia intermedia para continuar hoy las 8 de la mañana.

ochavez@diarioch.com.mx