Socios de Aras crean nuevas compañías

Ciudad Juárez— Entre 2019 y 2021, luego de participar en la fundación de la compañía Aras Investment Business Group, los integrantes de los diferentes cuadros de accionistas que ha tenido esta empresa, por separado, compraron diversas propiedades y crearon al menos otras 13 compañías.

Datos del Registro Público de la Propiedad del Estado (RPP) muestran que, por ejemplo, Óscar Gonzalo Hernández Montano, que participó en la primera constitución de la sociedad, anotó en febrero de 2021 la compra de una finca urbana por 2.8 millones de pesos en la primera etapa de Tarragona Residencial, en la ciudad de Chihuahua, mientras que en agosto siguiente, él mismo inscribió otra por 13.5 millones en Residencial Lomas del Valle, también de la capital del estado.

Lorena Ivette Perales Tapia, que aparece en la documentación de Aras a partir de 2020 –al comprar su parte a Hernández Montano-, adquirió a su vez una casa por 9 millones de pesos en Lomas de San Charbel, también en aquel municipio, dejándola el pasado 27 de septiembre en la inscripción 20 del libro 6736 del RPP.

La compra de Hernández Montano por 13.5 millones consta en el libro 6717 del RPP, en el que se indica que el adquiriente nació el 22 de octubre de 1989 y que cuenta con el registro federal de contribuyentes HEMO891022IZ1, datos que también están a su nombre en el instrumento 22937 del Registro Público de Comercio (RPC), en el que quedó formalizada Aras Investment Business Group.

El grupo de los seis

Los datos del RPC indican que Aras Investment Business Group fue formalizada el 8 de noviembre de 2019 ante la notaría pública número 3, del priísta y exsecretario general del gobierno de José Reyes Baeza, Sergio Granados Pineda, donde quedaron inscritos como accionistas los nombres de Armando Gutiérrez Rosas, Óscar Gonzalo Hernández Montano, Diana Ivonne Cantú Pérez, Andrea Rocío Estrada Caldera, José Alejandro Rodríguez Salcido y Sergio Armando Guzmán Cordero.

Como objeto social principal de la sociedad fue anotada la “planeación, programación, administración y todo lo relativo con los fondos de inversión de personas físicas como morales, dentro de lo que comprende la adquisición y venta de activos en dinero o cualquier forma, objeto de inversión con recursos provenientes del público inversionista”, además de otras decenas de actividades.

Los nombres de cuatro de los integrantes del primer grupo de seis accionistas aparecen, asimismo, ante el RPP como los adquirientes de diferentes propiedades en Chihuahua, entre éstas la ubicada en la calle Misioneros, del fraccionamiento Parques de San Felipe, anotada el 22 de julio pasado por Cantú Pérez, con un valor de 2.8 millones de pesos.

Estrada Caldera, a su vez, registró en abril pasado la adquisición de un terreno urbano de 1.5 millones de pesos en Rincón de las Lomas II.

Guzmán Cordero, por separado, aparece en el RPP con cuatro inscripciones e igual número de propiedades, entre ellas una de 4.2 millones de pesos ubicada en la torre Cenit Residencial y registrada el pasado 19 de noviembre.

Sobre las empresas, el RPC indica que Gutiérrez Rosas participó entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 en la creación de SBS5 Sagga Business Strategy y de DLKS Business Group. Hernández Montano participó en abril pasado en Grupo Hergut Seminuevos mientras que Cantú Pérez aparece en las sociedades de Nejuve Make Up, Grupo P13 Holding Mining, Wespor, Codanai Projects Development, Aras Vision Group y Mitra Business, estas cinco últimas de febrero y abril pasados.

Rodríguez Salcido, además de algunas de las anteriores, aparece también en la creación de Aras Mining Working Deep, de febrero de 2021, mientras que con el nombre de Perales Leyva aparece también en G3 Corporativo Aras, de mayo pasado.

Otras razones sociales son Aras IBJ Comunidad de Negocios, de marzo pasado, y Grupo APC, de mayo pasado, en las que aparece el nombre de Yolanda Ramos Govea, que se incluyó en los documentos de Aras como tesorera en 2020.

Algunas de estas empresas, como Grupo Hergut, DLKS, Aras IBJ o Grupo APC, fueron también formalizadas ante Granados Pineda.

Estas compras son adicionales a las que Aras Investment ha adquirido a este nombre en 2021, entre ellas un edificio en avenida La Cantera por 36 millones de pesos.

El inicio de sus problemas

Aras Investment se convirtió en noticia este otoño, luego de que inversionistas externaran su preocupación por un posible fraude o desfalco debido a los aplazamientos para la entrega de rendimientos del período, como reportó El Diario.

“Abogados de algunos inversionistas de Aras informaron que han interpuesto por lo menos 178 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) están pidiendo la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para que se investigue el caso como tal o por los presuntos nexos que pudiera tener con el crimen organizado”, indicó ayer un reporte de este medio.

El pasado 17 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre la suspensión de actividades de la compañía citada, sobre la que señaló que carece de autorización para captar recursos del público.

“La sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México”, indicó el boletín de la CNBV.

“La CNBV tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha Sociedad para actuar como entidad financiera (fondos de inversión, empresa fintech, o captadora autorizada, entre otras)”, agregó el texto oficial.

De inversionistas a inmobiliarias...

Óscar Gonzalo Hernández Montano

(Socio fundador)

16 de febrero de 2021

• Registró la compraventa de una finca urbana por 2.8 mdp en la ciudad de Chihuahua

26 de agosto

• Adquirió otra finca por 13.5 millones también en la capital del estado

Lorena Ivette Perales Tapia

(Socia desde el 2020)

• Adquirió una casa por 9 mdp en Lomas de San Charbel en Chihuahua capital